Вчера в 14.17 Буда-Кошелево поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. Ховхло Буда-Кошелевского района по ул. Центральной.

В результате пожара уничтожена кровля, повреждены стены и имущество в доме. Пострадавших нет.

Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем.

МЧС в очередной раз напоминает:

На приусадебной территории жилого дома допускается контролируемое разведение костров, размещение специальных приспособлений для приготовления пищи, НО только при соблюдении следующих условии:

использовать специальные приспособления для приготовления пищи, разводить костры следует при условии обеспечения непрерывного контроля за процессом горения и тления;

места для разведения костров должны быть очищены от горючих веществ и материалов, сухой растительности и обеспечены средствами тушения;

процесс горения и тления должен осуществляться таким образом, чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий, хозяйственных строений и сооружений, на хранящиеся горючие вещества и материалы;

по окончании процесса горения остатки горящих (тлеющих) материалов должны быть потушены до полного прекращения тления;

использование для разжигания костров и угля легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением жидкостей, специально предназначенных для розжига) не допускается.

Буда-Кошелевский РОЧС