Вчера в 14.17 Буда-Кошелево поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. Ховхло Буда-Кошелевского района по ул. Центральной.
В результате пожара уничтожена кровля, повреждены стены и имущество в доме. Пострадавших нет.
Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем.
МЧС в очередной раз напоминает:
На приусадебной территории жилого дома допускается контролируемое разведение костров, размещение специальных приспособлений для приготовления пищи, НО только при соблюдении следующих условии:
- использовать специальные приспособления для приготовления пищи, разводить костры следует при условии обеспечения непрерывного контроля за процессом горения и тления;
- места для разведения костров должны быть очищены от горючих веществ и материалов, сухой растительности и обеспечены средствами тушения;
- процесс горения и тления должен осуществляться таким образом, чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий, хозяйственных строений и сооружений, на хранящиеся горючие вещества и материалы;
- по окончании процесса горения остатки горящих (тлеющих) материалов должны быть потушены до полного прекращения тления;
- использование для разжигания костров и угля легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением жидкостей, специально предназначенных для розжига) не допускается.
Буда-Кошелевский РОЧС