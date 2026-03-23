23 марта в 23.47 поступило сообщение о пожаре жилого дома в населенном пункте Польпин Буда-Кошелевского района. В результате уничтожены кровля, потолочное перекрытие и имущество в доме. Причина происшествия устанавливается.

МЧС напоминает о необходимости быть предельно внимательными и осторожными с огнем. Ни в коем случае не курите в домовладении, в хозяйственных постройках, а так же вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, курите только в специально отведенных для этого местах. Чтобы беда не пришла в дом, установите автономный пожарный извещатель.

При возникновении пожара немедленно звоните по номерам 101 или 112.

Буда-Кошелевский РОЧС