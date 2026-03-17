Витебское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты проводит Международный форум «Искусственный интеллект для бизнеса с задачей «НА ЭКСПОРТ» (концертный зал «Витебск», пр-т Фрунзе, 1).

Форум ориентирован на решение прикладных задач реального сектора экономики и посвящен практическому внедрению технологий искусственного интеллекта, направленному на повышение эффективности производства, снижение издержек и формирование конкурентоспособного экспортного потенциала белорусских предприятий. В рамках Форума будут представлены современные технологические решения для пищевой, легкой и деревообрабатывающей промышленности, машиностроения и АПК, а также практические кейсы, реализованные на предприятиях Республики Беларусь и Российской Федерации.

Среди рассматриваемых кейсов — примеры использования систем компьютерного зрения на производствах, позволяющие обнаруживать дефекты сырья, оценивать качество готовой продукции, вести мониторинг состояния и здоровья сельскохозяйственных животных, оповещать об опасных производственных факторах, собирать и анализировать данные об использовании рабочего времени работниками.

Вниманию участников форума будут предложены решения, направленные на экономию ресурсов и повышение качества готовой продукции, а также широкий спектр инструментов в сфере маркетинга и продаж (автоматические боты, агенты, ведущие сбор информации о потенциальных клиентах), учету и проверке грузов и роботизации складских мощностей.

Подробная информация о Форуме, программе, спикерах и условиях участия размещена на специализированном сайте https://ai.cci.by/

Ожидается участие более 150 представителей экспортоориентированных предприятий из всех регионов Республики Беларусь, а также приглашенных гостей из Российской Федерации. Для участников будет организован трансфер по маршрутам Минск- Витебск-Минск и Могилев-Витебск-Могилев.