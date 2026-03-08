9 марта православные чтят память Иоанна Крестителя, а в народном календаре этот день известен как Иванов день. Наши предки придавали этой дате особое значение, оберегая свои дома и налаживая связь с природой с помощью ряда важных ритуалов.

Что нельзя делать

В Иванов день воздерживались от стирки, чтобы не спугнуть пернатых гостей, возвращающихся из дальних странствий.

Хозяйкам не рекомендовалось подавать на стол утиное мясо. Считалось, что это может посеять раздоры в семье и нарушить домашнее спокойствие.

Замужним женщинам не следовало гладить или отпаривать одежду мужей, чтобы избежать возможных семейных проблем, вплоть до развода.

Употребление спиртных напитков могло, по поверьям, привлечь нечистую силу, что грозило ссорами, непослушанием детей и ухудшением самочувствия старших.

Осторожнее в этот день нужно быть и с огнем. Например, не стоит разводить костер. Считалось, что он может «сжечь» личное счастье.

Рекомендовалось обходить сугробы стороной, чтобы избежать путаницы и беспорядка в делах.

Что можно делать

Для рыбаков 9 марта – удачный день. Богатый улов, добытый в этот день, нужно разделять с близкими и нуждающимися, так как добрые дела, совершенные в этот день, по поверьям, приумножаются в тройне.

Те, кто предпочитает бодрствовать по вечерам, могли провести время за душевными беседами с семьей или заняться полезными делами. Это считалось надежным способом уберечь дом от незваных гостей из потустороннего мира.

Для отпугивания нечисти в домах раскладывали лук и чеснок, а на подоконниках и у входа в дом размещали чертополох, создавая своеобразный барьер.

В Иванов день мастерили кормушки и скворечники, веря, что это поможет птицам, оставшимся в теплых краях, быстрее вернуться, приблизив тем самым настоящую весну.

Встреча с жаворонком или аистом в этот день сулила большую удачу.

Чтобы привлечь достаток, хозяйки пекли большой семейный пирог, угощая им всех домочадцев и оставляя часть для Домового. Крошки от пирога не выбрасывали, а отдавали птицам.

Погодные приметы

Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне, то лето будет холодным.

Синица запела — тепло ворожит.

Кукушка вечером кукует — это к морозу.

Глухари в ненастное утро прилетели токовать, значит, будет потепление.

Подготовила Екатерина Зайкова