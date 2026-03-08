9 марта православные чтят память Иоанна Крестителя, а в народном календаре этот день известен как Иванов день. Наши предки придавали этой дате особое значение, оберегая свои дома и налаживая связь с природой с помощью ряда важных ритуалов.
Что нельзя делать
- В Иванов день воздерживались от стирки, чтобы не спугнуть пернатых гостей, возвращающихся из дальних странствий.
- Хозяйкам не рекомендовалось подавать на стол утиное мясо. Считалось, что это может посеять раздоры в семье и нарушить домашнее спокойствие.
- Замужним женщинам не следовало гладить или отпаривать одежду мужей, чтобы избежать возможных семейных проблем, вплоть до развода.
- Употребление спиртных напитков могло, по поверьям, привлечь нечистую силу, что грозило ссорами, непослушанием детей и ухудшением самочувствия старших.
- Осторожнее в этот день нужно быть и с огнем. Например, не стоит разводить костер. Считалось, что он может «сжечь» личное счастье.
- Рекомендовалось обходить сугробы стороной, чтобы избежать путаницы и беспорядка в делах.
Что можно делать
- Для рыбаков 9 марта – удачный день. Богатый улов, добытый в этот день, нужно разделять с близкими и нуждающимися, так как добрые дела, совершенные в этот день, по поверьям, приумножаются в тройне.
- Те, кто предпочитает бодрствовать по вечерам, могли провести время за душевными беседами с семьей или заняться полезными делами. Это считалось надежным способом уберечь дом от незваных гостей из потустороннего мира.
- Для отпугивания нечисти в домах раскладывали лук и чеснок, а на подоконниках и у входа в дом размещали чертополох, создавая своеобразный барьер.
- В Иванов день мастерили кормушки и скворечники, веря, что это поможет птицам, оставшимся в теплых краях, быстрее вернуться, приблизив тем самым настоящую весну.
- Встреча с жаворонком или аистом в этот день сулила большую удачу.
- Чтобы привлечь достаток, хозяйки пекли большой семейный пирог, угощая им всех домочадцев и оставляя часть для Домового. Крошки от пирога не выбрасывали, а отдавали птицам.
Погодные приметы
- Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне, то лето будет холодным.
- Синица запела — тепло ворожит.
- Кукушка вечером кукует — это к морозу.
- Глухари в ненастное утро прилетели токовать, значит, будет потепление.
Подготовила Екатерина Зайкова