В преддверии Дня Конституции Республики Беларусь на диалоговой площадке в рамках всебелорусской акции «Мы – граждане Беларуси» обсудили важность главного документа в жизни общества и государства.

Символично, что мероприятие началось с торжественного вручения паспортов Республики Беларусь спикерами мероприятия – председателем райисполкома Валентином Ундрулем и прокурором района Вячеславом Сталовичем – молодым гражданам: Анне Боденковой, Арине Резниковой, Маргарите Козловой, Милане Господаревой, Юрию Кузьмину, Николь Карпович, Татьяне Дацко, Артему Соловьеву. Поздравляя с важным событием в жизни, глава района выразил уверенность, что молодые люди будут достойно нести звание гражданина нашей страны: «Вы вливаетесь в ряды молодого поколения Республики Беларусь, уже можете совершать определенные юридические действия, несете ответственность и имеете не только права, но и обязанности».

Валентин Антонович пожелал юношам и девушкам успехов в учебе, реализации задуманного, профессионального самоопределения в будущем.

Модератор диалога, главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, заместитель председателя районного РОО «Патриоты Беларуси» Марина Агажельская напомнила основные даты, связанные с Конституцией. 15 марта 1994 года, ровно 32 года назад, Верховный Совет Республики Беларусь принял новый Основной закон страны. Самые масштабные изменения в Конституцию Республики Беларусь вносились на республиканских референдумах путем всеобщего голосования. Это происходило трижды: 24 ноября 1996 г., 17 октября 2004 г. и 27 февраля 2022 г. Современная Республика Беларусь уверенно идет собственным путем развития. И сегодня у нас есть главное – мирная, стабильная, красивая и независимая страна. Есть история, которой мы гордимся, богатое культурное, духовное наследие, традиции. Основная цель – ориентация подрастающего поколения на ценности отечественной культуры, формирование у них уважительного отношения к Родине, ее культурно-историческому прошлому.

На диалоговой площадке обсудили важность сохранения исторической памяти, значение событий Второй мировой и Великой Отечественной войн в судьбе нашего государства. Отвечая на вопросы из зала, Вячеслав Сталович рассказал о ключевых принципах, закрепленных в Конституции и обеспечивающих стабильность государства, с какими конституционными вопросами граждане чаще всего обращаются к нему на практике. Также поделился с молодежью воспоминаниями из юности и теми чувствами, которые испытывал, когда держал в руках свой первый паспорт.

Чтобы закрепить полученные знания на практике, молодежи предложили поучаствовать в увлекательном квизе.

Наталья Логунова

Фото Татьяны Титоренко