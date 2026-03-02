Статистика ежегодно свидетельствует, что преобладающей причиной гибели людей от пожаров в жилье являются беспечные, неосторожные действия граждан, незнание правил либо осознанное пренебрежение мерами безопасности.

По состоянию на 2 марта в Гомельской области произошел 321 пожар (увеличение на 45,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Основными причины возникновения пожаров по-прежнему остаются неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, нарушение правил устройства и эксплуатации электросетей и электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Количество погибших на пожарах в текущем году составляет 22 человека (в 2025 – также 22). Абсолютное большинство людей погибло от пожаров, произошедших по причине неосторожного обращения с огнем.

В целях повышения уровня культуры безопасности среди населения Министерством по чрезвычайным ситуациям в период с 7 по 15 марта организовано проведение уже ставшей традиционной республиканской профилактической акции «За безопасность вместе». К мероприятиям присоединятся субъекты профилактики.

В ходе акции акцент будет сделан на обследование противопожарного состояния домовладений одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан, инвалидов, семей, в которых дети находятся в социально опасном положении, лиц, ведущих асоциальный образ жизни, проведение с ними инструктивно-разъяснительной работы по соблюдению правил пожарной безопасности.

ВАЖНО: В рамках акции обратиться в территориальные органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям для проведения обследования противопожарного состояния своего жилья может любой желающий.

Также спасатели обучат основам безопасности жизнедеятельности, мерам по предупреждению пожаров и других чрезвычайных ситуаций и действиям в случае их возникновения работников служб жилищно-коммунального хозяйства, а также работников, оказывающих социальную и медицинскую помощь на дому.

Напоминаем, что в соответствии с законодательством Республики Беларусь ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в жилых домах, принадлежащих гражданам на праве частной собственности, возложена на их собственников. Поэтому проверьте на работоспособность автономные пожарные извещатели, а в случае их отсутствия – установите их в жилых помещениях домовладения. Обратите внимание на исправность отопительного оборудования и электрической проводки. Не оставляйте детей без присмотра взрослых.

Принимайте участие в акции и будьте в безопасности!

Буда-Кошелевский РОЧС