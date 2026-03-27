Этой культурой предстоит засеять 1100 гектаров. Первыми в работу включились механизаторы Александр Комок, Александр Алилуйко и Михаил Чуенков.

Александр Комок культивирует почву, подготавливая ее к внесению семян. Это дело ему хорошо знакомо: шестой год подряд весной он цепляет к трактору культиватор. Его задача – выровнять почву, чтобы обеспечить равномерную заделку семян. Задание не из простых, но для уроженца Брагинского района секретов в нем нет: с 18 лет он в сельском хозяйстве.



На одном поле с ним на энергонасыщенном тракторе культивирует землю Александр Алилуйко, опыта которому в аграрном деле не занимать. До льнозавода 12 лет он отдал колхозу «Чырвоны шлях», потом был занят в строительной сфере. Однако со временем осознал, что его призвание – это сельское хозяйство, тем более что в данной отрасли всю жизнь проработали его родители.

– Обрабатывать почву, дисковать и пахать я умею давно, а здесь научился прессовать льнотресту, – отметил Александр Михайлович. – Убежден, что к любой работе надо относиться ответственно, тогда и результат хорошим будет.

Согласен с ним и Михаил Чуенков. Опытный механизатор работает на предприятии более 30 лет. Сейчас вносит семена в подготовленную землю, помогает в их загрузке в сеялку и внимательно следит, чтобы ни одно семечко не выпало. Летом Михаил Александрович обрабатывает посевы от сорняков и вредителей, а осенью убирает лен.

– Это капризная культура, и во время ее уборки нужна максимальная концентрация, иначе качество полученного льноволокна будет недостаточным, – пояснил Михаил Чуенков.

Евгений Коновалов

Фото автора и Татьяны Титоренко