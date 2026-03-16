Калий необходим для развития корневой системы, укрепления растений после зимовки. На утро было пройдено уже 120 га. Местами в полях еще лежит снег, но сельчане ценят время и подкормку ведут выборочно, там, где позволяет почва. За рулем трактора – опытный механизатор Андрей Мельников, владеющий различными этапами возделывания земли и культур.

Как отмечает главный агроном сельхозпредприятия Екатерина Вишнякова, вслед за подкормкой трав наступит время вносить удобрения под озимые зерновые, рапс, сеять яровые зерновые. Техника на ходу, удобрениями и другими химическими препаратами, семенами обеспечены. Словом, есть все необходимое, чтобы очередной аграрный сезон проходил своевременно и качественно.

Наталья Логунова

Фото автора