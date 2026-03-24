Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко по приглашению Председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына 25-26 марта совершит официальный визит в КНДР. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

Центральным мероприятием визита станут переговоры лидеров двух стран. Планируется обсудить весь спектр направлений развития отношений Беларуси и КНДР, определить основные сферы взаимного интереса и наиболее перспективные для реализации проекты.

Предстоящий визит призван укрепить договорно-правовую базу отношений и способствовать активизации двустороннего взаимодействия