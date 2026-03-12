В предстоящие выходные в Беларуси сохранится солнечная и аномально теплая погода. Об этом рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Весна развивается ускоренными темпами. Текущий март опережает погодный календарь на целый месяц, превышая климатическую норму на 1-9 градусов. Так, на фоне адвекции теплой воздушной массы, поступающей по северо-западной периферии обширного антициклона, в пятницу и предстоящие выходные сохранится солнечная и аномально теплая погода. Вероятнее всего не обойдется и без суточных рекордов. Ночные минимумы будут колебаться от минус 3 до плюс 6 градусов, а дневные максимумы окажутся в пределах от плюс 9 градусов по северо-востоку до плюс 19 градусов по западу. На следующей неделе скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся на фоне области повышенного атмосферного давления, которые обусловят в отдельных районах страны кратковременные дожди и откроют путь прохладным воздушным массам. В результате чего температурный фон немного понизится, но по-прежнему будет превышать средние многолетние значения на 1-5 градусов. В ночные и утренние часы при колебаниях температурного фона местами будут отмечаться слабые туманы, на отдельных участках дорог — гололедица», — рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 13 марта, будет без осадков. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман, на отдельных участках дорог — гололедица. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла, местами — от нуля до минус 2 градусов. Днем будет 13-19 градусов выше нуля, местами по востоку — плюс 10-12 градусов.

В субботу, 14 марта, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог — гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 5 градусов, днем будет 10-16 градусов тепла, по западу и югу — до плюс 18 градусов.

В воскресенье, 15 марта, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог — гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, по западу — до плюс 5 градусов. Днем будет от плюс 9 градусов по северо-востоку до плюс 17 градусов по юго-западу.

В понедельник, 16 марта, будет преимущественно без осадков, лишь местами по западу страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 4 градусов, днем будет 9-14 градусов выше нуля, по юго-западу — до плюс 17 градусов.

Во вторник, 17 марта, местами по стране пройдут кратковременные дожди, ночью возможен мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 4 градусов, днем будет 6-13 градусов выше нуля.

В среду, 18 марта, местами по стране пройдут кратковременные дожди, ночью возможен мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 4 градусов, днем будет 5-12 градусов тепла.