«Основная цель поправок в части, касающейся пограничного ведомства, — гармонизация законодательства о Государственной границе, усиление защиты от внешних угроз при одновременном создании более удобных условий для граждан и бизнеса», — отметили в ведомстве.

Так, расширен перечень документов, дающих право белорусским гражданам находиться в пограничной зоне. В перечень дополнительно включены пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий билет и билет учащегося. Предусматривается возможность транзитного следования к месту жительства (пребывания) в пограничной полосе физических лиц без необходимости получения ими соответствующих пропусков. Также исключается требование о проверке наличия соответствующих пропусков при продаже проездных документов для проезда в транспортных средствах, следующих по маршрутам регулярного сообщения в населенные пункты, расположенные в пределах пограничной зоны или пограничной полосы.

Кроме того, исключается необходимость получения разрешения органов пограничной службы на осуществление хозяйственной и иной деятельности во внутренних водах Беларуси (водах рек, озер и иных поверхностных водных объектов, берега которых полностью принадлежат Республике Беларусь) в пределах пограничной зоны.

Также с целью обеспечения национальной безопасности с 1 апреля 2026 года органы пограничной службы уполномочиваются на осуществление дактилоскопической регистрации в отношении отдельных категорий иностранцев при пересечении ими Государственной границы. «При осуществлении пограничного контроля обязательную дактилоскопическую регистрацию будут проходить иностранцы, подлежащие депортации или высылке, передаваемые иностранному государству в рамках реадмиссии, включенные в список лиц, чей въезд в наше государство запрещен или нежелателен, а также иностранцы, представляющие угрозу национальной безопасности», — пояснили в ГПК.

При этом данной процедуре не подлежат несовершеннолетние до 14 лет и иностранцы, достигшие 75-летнего возраста; граждане России, за исключением лиц, подлежащих депортации или высылке, а также включенных в список лиц, въезд которым в Беларусь запрещен либо нежелателен; главы иностранных государств и правительств, дипломаты; некоторые иные категории иностранцев.