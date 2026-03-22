В скором времени на территории нашего района начнут распускаться первоцветы – украшения наших весенних лесов.

Значительная часть первоцветов относится к видам дикорастущих растений, включённым в Красную книгу Республики Беларусь, это: прострел луговой и прострел раскрытый, ветреница лесная, купальница европейская, фиалка топяная.

Так же в Красную книгу Республики Беларусь включена черемша или лук медвежий, листья которой используют в пищу как пряную зелень, по вкусу напоминающую чеснок.

Буда-Кошелевская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает жителей района отказаться от сбора, покупки первоцветов и черемши. Собирая и продавая первоцветы, мы губим их, а покупая — поощряем браконьеров. Не стоит рвать редкие весенние цветы на букеты, лучше любоваться ими в природе, сохраняя красоту естественной природы для будущих поколений. Отказ каждого из нас покупать цветы, которые находятся под угрозой исчезновения, даст им шанс цвести каждую весну. Охрана первоцветов – дело каждого из нас.

Буда-Кошелевская райинспекция напоминает, что в соответствии со статьёй 24 Закона Республики Беларусь «О растительном мире» запрещаются самовольный сбор или уничтожение дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и их частей, либо совершение иных действий, которые могут привести к их гибели, сокращению численности или нарушению среды произрастания.

В соответствии с частью 1 статьи 16.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях самовольное изъятие или уничтожение дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, влекут наложение штрафа на граждан в размере от 20 до 30 базовых величин, на индивидуальных предпринимателей – от 20 до 150 базовых величин, на юридическое лицо – от 35 до 500 базовых величин.

Кроме того, лицу, уничтожившему дикорастущие растения, относящиеся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, необходимо будет возместить вред, причиненный окружающей среде, в размере 5 базовых величин за одно самовольно изъятое растение, либо 100 базовых величин – за уничтожение обособленного участка произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь.