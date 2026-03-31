С 6 апреля РУП «Белтелеком» повышает ряд тарифов для физических и юридических лиц. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.



На предприятии уточнили, что повышение не затрагивает тарифы на следующие услуги: стационарный широкополосный доступ в сеть Интернет (byfly), интернет-телевидение (ZALA), пакеты услуг электросвязи, услуги местной сети электросвязи, услуги по предоставлению междугородных телефонных соединений, предоставление операторам электросвязи доступа к международным сетям передачи данных, в том числе к сегменту интернета, постоянный доступ в интернет на базе сетей 2G/3G, предоставление в пользование цифровых междугородных каналов, эфирная трансляция телевизионных и звуковых программ, доступ к платформам, видеодомофон, дополнительные виды работ по абонентским пунктам, предложения «Центр видеоконтроля» и «Умная остановка».

