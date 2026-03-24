Весенние каникулы – чудное время, которое так ожидаемо любым ребенком. Но, как ни странно, в этот период тоже следует кое о чем позаботиться. И речь, безусловно, не об учебе….

Уважаемые родители, МЧС напоминает, что чаще всего несчастные случаи происходят с детьми, оставленными без присмотра. Прежде всего, именно вы в ответе за жизнь своего ребенка. Поэтому:

— ни в коем случае не оставляйте детей одних;

— контролируйте, чем они занимаются в свободное время;

— рассказывайте им об опасности игры с огнем;

— храните в недоступном для них месте спички и зажигалки;

— не разрешайте самостоятельно пользоваться газовыми приборами и топить печи;

— научите детей правильно пользоваться бытовыми электроприборами;

— расскажите им, как правильно действовать в случае пожара, ведь чаще всего малолетние дети, вместо того чтобы выбежать на улицу, забиваются в угол или прячутся под кровать;

— повторите номера экстренных служб и объясните, при каких случаях можно их вызывать.

Невозможно предусмотреть все ситуации и дать советы на все случаи жизни, но научить ребенка быть осторожным можно и нужно. И никто не сможет сделать это лучше, чем родители. Позаботьтесь о том, чтобы для своих детей вы стали примером в соблюдении правил пожарной безопасности.

Буда-Кошелевский РОЧС