Управление по труду, занятости и социальной защите Буда-Кошелевского райисполкома информирует, что комплектуются группы подготовки (переподготовки) по профессиям: продавец, контролер-кассир; повар, кондитер; парикмахер из числа безработных граждан в г. Жлобине под гарантию трудоустройства. Срок обучения – 4-6 месяцев, дневная форма обучения.

Безработным, направленным на обучение, предоставляется общежитие или возмещаются расходы, связанные с оплатой ежедневного проезда в железнодорожном и автомобильном транспорте общего пользования.

Справки по тел. 7-74-56. Обращаться по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, д. 2.