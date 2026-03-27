Второй месяц весны принесет белорусам ряд существенных изменений – от сдачи биометрии при пересечении границы, регистрации на ЦТ и отключения отопления до «длинных» выходных и перелетов для отдыха по новым направлениям. Основные нововведения собрали в нашем традиционном дайджесте.

Вырастут командировочные

С 4 апреля вступают в силу изменения в Положении о служебных командировках. Соответствующие корректировки утверждены постановлением правительства №176 от 19 марта 2026 года.

Размер суточных при направлении работников в командировки по территории Беларуси повышается с 12 до 13 рублей.

Документ также уточняет порядок оплаты проживания командированных работников. Если наниматель в приказе определяет иное место проживания, отличное от населенного пункта, куда направлен работник, то расходы за найм жилья возмещаются только при наличии подтверждающих документов.

Это правило распространяется как на командировки внутри страны, так и за ее пределами.

Узнаем о судьбе базовой арендной величины

Размер базовой арендной величины, от которого зависит стоимость аренды государственного недвижимого имущества и объектов с долей государства, в ближайшее время может измениться. Этот показатель ежегодно корректируется правительством с 1 апреля. Изменение привязано к индексу потребительских цен за предыдущий год.

В Госкомитете по имуществу отмечают, что обновление базовой арендной величины позволяет эффективно распоряжаться государственным имуществом, компенсировать затраты арендодателей, сохранять стабильный уровень деловой активности без дополнительной нагрузки на бизнес.

С 1 апреля 2025 года базовая арендная величина составляет 18,77 руб. Новое значение, которое должно вступить в силу с 1 апреля 2026 года, пока официально не объявлено.

Могут расширить цифровую маркировку товаров

С 1 апреля 2026 года в Беларуси планируют ввести обязательную цифровую маркировку для новых категорий товаров легкой промышленности. Покупателям она позволит убедиться в подлинности продукции. Такую информацию на пресс-конференции еще 12 июня 2025 года озвучил замминистра по налогам и сборам Владимир Муквич. Под маркировку могут попасть нижнее белье, перчатки, блузки, чулочно-носочные изделия.

Параллельно обсуждается внедрение маркировки и для других потребительских товаров, включая велосипеды и комплектующие, моющие средства, моторные масла, автохимию, косметику, бытовую химию и жидкости для вейпов.

Часть позиций уже маркируется с помощью унифицированных контрольных знаков. Окончательное решение о расширении перечня ожидается в апреле.

Лимиты на «пластик»

Сразу несколько крупных банков Беларуси объявили о новых ограничениях на число действующих банковских карт у одного клиента. Меры направлены на снижение рисков мошенничества и повышение финансовой безопасности.

Что изменится:

Альфа-Банк – с 20 апреля разрешает иметь не более 9 активных карт. Перевыпуск ограничен тремя картами в месяц, кроме плановой замены по сроку.

Банк БелВЭБ – с 19 апреля снижает лимит с 15 до 9 карт.

Клиентам, которые держат много «запасных» карт, рекомендуют заранее проверить свои счета и закрыть неиспользуемые. В отдельных ситуациях банки готовы рассмотреть превышение лимита, но только при наличии веских причин.

Новые правила работы на высоте

С 26 апреля 2026 года в Беларуси вступят в силу новые Правила по охране труда для работников, занятых на высотных работах.

Главное изменение – минимальная высота, с которой работа считается высотной, увеличена до 1,8 м (ранее – 1,3 м). Кроме того, организация работ должна основываться на оценке профессиональных рисков, сотрудники обязаны проходить обучение с учетом сложности выполняемых задач, вводятся требования к использованию удерживающих, страховочных, позиционирующих систем и систем канатного доступа, уточнены нормы безопасного обслуживания деревьев, включая обрезку и формирование кроны.

Обновленные правила направлены на повышение безопасности и снижение рисков при выполнении высотных работ.

Успеть зарегистрироваться на ЦТ

Весна – в разгаре. До старта вступительной кампании в вузах страны остается не так много времени. Учащимся и выпускникам прошлых лет стоит больше внимание уделить подготовке к экзаменационной поре.

Будущие абитуриенты, планирующие поступать в белорусские вузы в 2026 году, смогут выбрать один из трех способов регистрации для участия в централизованном тестировании (ЦТ). Кроме того, отдельные категории иностранных граждан получат право участвовать во вступительной кампании на условиях, аналогичных белорусским абитуриентам.

Республиканский институт контроля знаний сообщил, что сроки регистрации остаются прежними – с 9 по 22 апреля 2026 года.

Республиканский институт контроля знаний сообщил, что сроки регистрации остаются прежними – с 9 по 22 апреля 2026 года.

На границе начнут снимать отпечатки пальцев

Пограничная служба Беларуси получит право проводить обязательную дактилоскопическую регистрацию в пунктах пропуска. Нововведение вступает в силу 1 апреля 2026 года и направлено на усиление национальной безопасности. Процедура будет применяться выборочно и только к определенным категориям иностранцев.

Кому могут снять отпечатки:

— иностранцам, подлежащим депортации или высылке;

— лицам, которым запрещен или нежелателен въезд в Беларусь;

— иностранцам, передаваемым другим государствам по реадмиссии;

— лицам, представляющим потенциальную угрозу общественному порядку или нацбезопасности.

Кого нововведение не затронет:

— глав иностранных государств, правительств и дипломатов;

— граждан России (кроме тех, кто подлежит депортации или включен в «черный список»);

— детей до 14 лет и иностранцев старше 75 лет;

— ряд других исключений.

Основанием для проведения дактилоскопии на границе стал Закон №130‑З от 2 февраля 2026 года, опубликованный 5 февраля.

Упрощено посещение погранзоны

В этом же Законе №130–3 закреплены изменения, которые с 1 апреля упрощают порядок посещения пограничной зоны в Беларуси. Теперь для въезда подойдут не только паспорт или специальный пропуск, но и пенсионное удостоверение, студенческий билет, билет учащегося, а также удостоверение инвалида. Ранее многим гражданам приходилось оформлять дополнительные разрешения.

К тому же гражданам разрешено свободно следовать транзитом через погранполосу к месту жительства без оформления пропусков, отменено требование получать разрешение для хозяйственной деятельности на внутренних водах в пределах погранзоны – речь о рыболовстве, обслуживании объектов и других работах, которые раньше требовали согласования.

Ремонт дорог с акцентом на качество

В Беларуси с 1 апреля начнут действовать обновленные правила устройства защитных слоев дорожного покрытия. Госпредприятие «БелдорНИИ» подготовило новую редакцию ТКП 606‑2026, регулирующего применение холодных литых асфальтобетонных смесей.

Что изменилось в документе:

— уточнены факторы, влияющие на время формирования защитных слоев;

— прописаны особенности выполнения работ в городской среде;

— введено понятие «эстетических дефектов» покрытия;

— рассмотрены частные случаи, включая нанесение слоев за островками безопасности и на полосах регулярной парковки.

Обновления направлены на повышение качества дорожных работ и продление срока службы покрытия.

Пособие на погребение уменьшится

Семья умершего имеет право оформить пособие на погребение в течение шести месяцев со дня смерти. Если же человек длительное время находился в розыске, срок отсчитывается от даты захоронения – также не позднее шести месяцев.

Размер выплаты – фиксированный. Пособие на погребение напрямую зависит от средней заработной платы по стране. Сумма пересматривается каждый месяц и соответствует средней зарплате белорусов за позапрошлый месяц относительно даты смерти.

В апреле размер пособия составит 2743 рубля – именно такой была средняя зарплата в феврале. Это на 14 руб. 10 коп. меньше, чем в марте, поскольку показатель средней зарплаты за январь снизился.

Сигареты весной подорожают второй раз за весну

В Беларуси с 1 апреля вырастут максимальные розничные цены на ряд табачных изделий. Это уже второе повышение стоимости сигарет этой весной, однако нынешний рост будет минимальным и почти незаметным для потребителей.

В частности, подорожают сигареты, которые ввозит в страну «Беларусьторг». Свыше десятка видов южнокорейских сигарет ESSE прибавят 10 копеек в цене и будут стоить 7,5 рубля за пачку.

На полках появятся новые наименования табачной продукции. К примеру, в продажу пустят дополнительные виды сигарет белорусских производителей: от Гродненской табачной фабрики «Неман» представят Dove Diamond Brown Medium Edition и Dove Diamond Red Medium Edition по 5 руб. за пачку, NZ Black Power TF МС – по 4,5 руб.

Информация о новых ценах опубликована Министерством по налогам и сборам.

Некоторые виды пива уберут с полок магазинов

С 1 апреля начинает действовать запрет на ввоз и продажу солодового пива, произведенного в странах, признанных недружественными Беларуси. Под ограничения попадают государства Европейского Союза, США, Великобритания, Канада, Норвегия и ряд других.

Пиво, которое уже находится в торговых точках, не будут изымать немедленно. Бизнесу предоставили время до 7 апреля, чтобы провести инвентаризацию и подать отчетность в налоговые органы. До 31 мая остатки импортного пива должны быть промаркированы специальными знаками. После маркировки в течение 60 дней продукция должна быть реализована.

Отключат отопление

Теплая весна все настойчивее заявляет о себе, и вместе с повышением температуры в квартирах постепенно остывают батареи. Есть основания полагать, что отопительный сезон завершится уже в апреле, однако точные сроки зависят от погоды.

Основанием для принятия решения об отключении отопления служит гл. 9 Правил подготовки организаций к отопительному сезону, утвержденных постановлением Совмина №286 от 14 мая 2020 года.

Главный критерий – среднесуточная температура воздуха. Если три дня подряд она держится на уровне +8 °C и выше, отопление можно отключать. При этом учитываются прогнозы синоптиков, чтобы избежать повторного включения из‑за резких похолоданий. Например, даже при теплом дне (+14 °C) нужный показатель может не набраться, если ночью температура опускается ниже нуля.

Решение об отключении принимается местными исполкомами только при устойчивом потеплении, чтобы обеспечить комфорт и избежать лишних затрат.

Длинные выходные

Апрель обещает быть насыщенным различными событиями, а длинные выходные дадут возможность отдохнуть и провести время с близкими. Благодаря переносу рабочего дня в середине весны белорусы получат четыре выходных дня подряд – с 18 по 21 апреля.

Напомним, что всего в апреле 30 дней, из них 9 нерабочих. В их числе праздничная дата: 21 апреля (вторник) страна отмечает Радуницу – день поминовения усопших, который официально является выходным.

Согласно постановлению правительства рабочий день с понедельника, 20 апреля, переносится на субботу, 25 апреля. Таким образом белорусы получат мини-каникулы. Организации, учитывая специфику производства, могут перенести рабочий день 20 апреля на другую субботу по своему усмотрению.

Летим в Катар и на Шри-Ланку

Весной «Белавиа» запускает новую чартерную программу – в Катар (Доха) из Бреста. Вылеты запланированы на 10, 19, 28 марта и 6 апреля.

А еще национальная авиакомпания анонсировала дополнительные рейсы в Азию. Самолеты «Белавиа» отправятся в Матталу (Шри‑Ланка) 3 и 14 апреля. Вылеты из Минска запланированы в 05.05 и 11.00 соответственно, прибытие – в 16.55 и 22.50. Обратные рейсы стартуют 3 апреля в 18.55 и 15 апреля в 00.50.

1prof.by