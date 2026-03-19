28 марта Беларусь поддержит экологическую акцию «Час Земли».

В последнюю субботу марта жители Республики Беларусь в восемнадцатый раз присоединятся к глобальной экологической акции «Час Земли». Мероприятие проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды в рамках госпрограммы «Экология» на 2026–2030 годы.

Главная цель акции — привлечь внимание к вопросам изменения климата и бережного отношения к природным ресурсам. Это не столько попытка сэкономить электроэнергию, сколько символ единства людей в заботе о планете.

Приглашаем всех желающих поддержать инициативу. Для этого 28 марта с 20.30 до 21.30 достаточно на один час выключить свет и другие не первостепенные электроприборы. В это же время на многих административных зданиях страны будет традиционно отключена декоративная подсветка.

Буда-Кошелевская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает: благополучие будущих поколений зависит от того, насколько ответственно мы относимся к окружающей среде уже сегодня.