Ежегодно работники МЧС среди основных причин возгораний в природных экосистемах выделяют неосторожное обращение с огнем гражданами и выжигание сухой растительности, то есть человеческий фактор. Именно человеческие беспечность, халатность и пренебрежение элементарными правилами безопасности приводят к самым непредсказуемым последствиям.





В пожароопасный период будьте осторожны с огнем!

Ни в коем случае не жгите траву. Это запрещено!

Воздержитесь от использования открытого огня в лесах, на торфяниках, а также на приусадебных участках. Особенно высок риск развития пожара при сильном ветре.

Не оставляйте горящий огонь без присмотра. Тщательно тушите окурки и спички перед тем, как выбросить их.

Если вы заметили пожар – не проходите мимо. Начинающую гореть траву вы сможете потушить самостоятельно. При тушении подручными средствами можно сбивать пламя с кромки пожара связкой прутьев или веток лиственных деревьев, либо же забрасывать кромку пожара песком.

Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорится снова.

Если же вы понимаете, что самостоятельно погасить пламя не удастся, немедленно сообщите о случившемся по телефонам 101 или 112 постарайтесь как можно быстрее покинуть место пожара.

Помните, что за незаконное выжигание сухой растительности придётся заплатить. Согласно статье 16.40 Кодекса об административных правонарушениях, штраф составит от 10 до 30 базовых величин. Разведение костров в запрещенных местах обойдётся до 12 базовых величин (статья 16.41 КоАП). Но если ущерб окажется особо крупным, может наступить уголовная ответственность.

Буда-Кошелевский РОЧС