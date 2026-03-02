Работники Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели ряд мероприятий, направленных на профилактику пожаров и повышение уровня безопасности среди населения.



В рамках данных мероприятий спасатели посетили магазин «Светофор», где провели беседы с покупателями. Главная цель встреч − напоминание о правилах безопасной эксплуатации отопительных печей и электрооборудования. Ведь эти простые рекомендации могут предотвратить множество несчастных случаев и спасти жизни.

Одна из ключевых тем обсуждения − недопустимость курения в местах для сна. Зачастую такие действия приводят к возгоранию и гибели людей, поэтому важно помнить о рисках, связанных с неосторожным обращением с огнем.

Особое внимание было уделено установке в домах автономных пожарных извещателей. Спасатели продемонстрировали принцип их работы и объяснили правила установки этих важных приборов.

— Автономные пожарные извещатели — это надежное устройство, способное предупредить о возникновении пожара на ранней стадии, что критически важно для обеспечения безопасности, — обратил внимание граждан инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Александр Хацулев.

В завершение мероприятий гражданам были вручены памятки на противопожарную тематику. Эти материалы содержат основные правила и рекомендации по обеспечению безопасности в быту и помогут каждому быть более внимательными к своей безопасности.

Помните: соблюдение простых правил может спасти жизнь вам и вашим близким. Будьте внимательны, осторожны и ответственны в обращении с огнем!

Буда-Кошелевский РОЧС