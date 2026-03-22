Работу по популяризации творчества поэтов и писателей Будакошелевщины представила районная газета «Авангард».

О своем творчестве участикам мероприятия рассказала и уроженка г. Буда-Кошелево Татьяна Гулевич (Прищепова), которая известна как автор песен и детских сказок.

Сказки Татьяны дебютировали в 2012 году в журналах «Вясёлка» и «Качели». В 2014-м увидела свет ее книга сказок «Апельсiнавы настрой». Многие её произведения вошли в сборники «Мастацкай літаратуры» в серию «Беларуская аўтарская казка».

В 2017-м Татьяна стала членом Союза писателей Беларуси.

Участвуя во Всемирном фестивале молодежи в 2024 году, внесла вклад в библиотеку «Сириус» (г. Сочи), подарив авторскую книгу сказок «Апельсінавы настрой». Сегодня Татьяна не только сказочница, но и развивается как поэт-песенник, вкладывая в строки любовь к Беларуси. Одна из песен «Родной край» посвящена Будакошелевщине и впервые прозвучала 17 июля 2025 года (17 июля — день образования Буда-Кошелевского района).

Татьяна живет в Минске, но малая родина, любовь к городу Буда-Кошелево занимает в ее сердце и творчестве центральное место. «Через свои сказки и тексты песен я закладываю в душе сына любовь к Родине, доброту к ближнему — фундамент для уверенного роста в будущее», — говорит она, отметив, что вдохновителем многих ее произведений и одним из первых читателей является ее мама. Во многом поддерживает и помогает Татьяне в творчестве ее супруг Ян, который, к слову, тоже родился в Буда-Кошелеве.

Сотрудники редакции также знакомили минчан и гостей города с творчеством поэтов-земляков Бориса Адашкевича, Людмилы Стаховец и Анатолия Зекова, тематическими литературными рубриками «Авангарда».

Татьяна Титоренко

Фото автора