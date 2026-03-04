Будут ли в Беларуси вводиться возрастные цензы на пользование соцсетями для детей и подростков по примеру некоторых стран, рассказал, отвечая на вопросы журналистов в рамках коллегии Министерства информации, первый заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о том, нужно ли блокировать социальные сети, Владимир Перцов обозначил свою позицию: «Во-первых, не блокировать социальные сети для детей 15-16 лет, а вводить возрастные ограничения и другие цензы, которые уже законодательно приняты в том числе и в соседних странах. С учетом того, что соцсети все больше начинают влиять на молодое поколение, которое с взрослением не приобретает опыт прочтения бумажных газет и остается верным своим цифровым площадкам, через которые нам достаточно эффективно удается продвигать свою правду в отношении страны. Государственные администрации стран предпринимают меры, ограничивающие соцсети для детей до определенного возраста под предлогом их коварных алгоритмов, психического воздействия, допуская порог вхождения уже в более-менее сознательном возрасте. Принимать регуляционные решения в отношении ограничений по возрасту или каким-то еще параметрам мы пока не собираемся», — подчеркнул Владимир Перцов.

Таких механизмов ограничения, по его словам, пока в стране нет. «Пока алгоритм подтверждения своего возраста молодыми людьми достаточно сложен. Нет гарантии, какой именно пользователь в данный момент входит под тем или иным ником в социальную сеть. При этом мы знаем, что через игровые платформы, соцсети поползновения на нашу молодежь уже есть. Эти социальные сети начинают сбор персональных данных, принуждают молодого человека, зачастую ребенка, предъявить скан или фото своего паспорта или иного документа, чтобы всю цифровую правду об этом персонаже собрать воедино в определенном банке хранения для понимания, кто и под каким ником входит, какие ресурсы посещает, во что играет, что гуглит, пересылает. Мы это видим, наблюдаем, пока делаем только предварительные выводы», — рассказал Владимир Перцов.

Цифровой мир трансформируется, обратил внимание первый заместитель главы Администрации Президента. «Видим, что происходит с Telegram, TikTok, как гаснут некоторые привычные доминирующие социальные сети, как происходят существенные изменения в медиаландшафтах. К чему это приведет, как нам в это встраиваться, пока открытый вопрос для органов регулятора», — добавил он.