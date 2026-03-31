1 апреля в народном календаре известно как Дарья «Грязные Проруби» или Дарья Пролубница. В этот день православная церковь чтит память святых мучеников Хрисанфа и Дарии Римских, живших в III веке.

Что нельзя делать

В это время не следует отказывать кому-либо в помощи. Отвергнув просящего, можно было лишиться удачи.

Не стоит хвастаться и сплетничать — можно лишиться поддержки друзей. Рассориться с окружающими рискует и тот, кто будет вспоминать былое. Лучше не копаться в прошлом, чтобы не омрачить настоящее.

Если на перекрестке вас окликнет незнакомец, старинные поверья советовали не оборачиваться, опасаясь нечистой силы.

В этот день избегали контактов с чужими людьми и старались не заглядывать в чужие дома, опасаясь злых духов.

Незамужним девушкам не рекомендовалось проводить весь день в компании других женщин, чтобы не отсрочить встречу с суженым.

Считалось, что слезы и грусть могут привлечь в жизнь множество проблем. Также запрещалось жаловаться.

По поверьям, мужчина, женившийся 1 апреля, рисковал тем, что его жена будет полностью управлять домом.

Что можно делать

В этот день было принято задабривать домового. Чтобы не конфликтовать с хранителем очага, ему готовили различные угощения. Обычно за печкой для него оставляли стакан молока да кусок пирога. Иногда ему подавали кашу и кисель.

У наших предков считалось, что в первый день второго весеннего месяца нужно как можно больше врать и шутить, чтобы сбить Домового с толку. Люди разыгрывали друг друга и водили окружающих за нос, при этом обижаться на других было нельзя.

Дата подходит для завершения ранее начатых дел, работы и общения. Можно помириться со старым приятелем, если в прошлом у вас были разногласия.

В старину бездетные женщины, мечтающие о пополнении в семействе, обязательно пекли сладкие пироги и угощали ими соседских ребятишек. Считалось, что таким образом можно приблизить долгожданное материнство.

Приметы о погоде

Если к 1 апреля начала цвести верба, значит в этом году будет много меда. На богатый урожай зерна указывают яркие звезды в ночном небе.

Солнце в этот день – добрый знак, обещающий хорошую погоду летом. Если пошел дождь, следующий сезон будет «мокрым».

Туман на Дарью – грязные проруби сулит потепление, а сильный ветер – похолодание.

Снег 1 апреля предупреждает о заморозках в мае.

Подготовила Екатерина Зайкова