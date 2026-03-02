На базе Уваровичского центра детского творчества среди учащихся 8-10 классов учреждений образования Будакошелевщины прошла интеллектуальная игра «Фавор».





Мероприятие было направлено на духовно-нравственное и интеллектуальное развитие учащихся, расширение знаний в области христианской культуры и православных традиций, а также на формирование навыков командной работы.

Организаторами турнира выступили Гомельская и Туровская епархия Белорусской православной церкви, отдел образования райисполкома, Гомельский клуб интеллектуальных игр «Белая рысь» и Уваровичский ЦДТ.

В состав жюри вошли представители духовенства района, Уваровичского ЦДТ и местной школы.

В турнире приняли участие семь команд из гимназии, средней школы №1 г. Буда-Кошелево, из Уваровичской, Глазовской, Узовской, Гусевицкой и Коммунаровской школ.

По итогам интеллектуальной игры победу одержала команда Уваровичской школы, второе место завоевала гимназия райцентра, третьего места удостоена команда Глазовской школы.



Мероприятие оставило яркие впечатления у всех участников, подтвердив, что подобные игры могут быть не только увлекательными, но и глубокими по содержанию, способствующими развитию личности и укреплению духовных ценностей.

Елизавета Малая

Фото из архива Уваровичского ЦДТ