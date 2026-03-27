В рамках рабочего визита проведен мониторинг торговых объектов различных форм собственности: изучен ассортимент товаров, соблюдение правил торговли и ценовая политика.

Развитие социальной инфраструктуры в сельской местности стало ключевой темой встречи сенатора с руководителем ООО «Рембыттехника» Владимиром Можейко. В деревне Хальч стартовал пилотный проект «Бытовые услуги на селе», призванный обеспечить жителей глубинки доступом к востребованным сервисам.

Здесь уже оказываются услуги по ремонту обуви и одежды, приему вещей в химчистку, а также обработке изделий из пуха и пера. Екатерина Зенкевич подчеркнула важность масштабирования подобного опыта.

Сенатор также встретилась с председателями Хальчанского и Радужского сельисполкомов. Одна из основных тем — порядок регистрации домашних животных. Обсудили также вопросы благоустройства малых населенных пунктов.

