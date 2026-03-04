«На повестке дня – роль местных Советов депутатов в реализации ключевых механизмов содействия занятости. Проводимая работа по кадровому обеспечению предприятий и организаций Гомельской области находится на нашем постоянном контроле. Мы координируем межведомственное взаимодействие по вопросам занятости населения через работу постоянно действующих комиссий. В 2025 году комиссиями проведено более 670 заседаний, из них почти 160 – выездных», – подчеркнула сенатор.

За 2025 год, отметила Екатерина Зенкевич, трудоустроено 28 тысяч человек из ранее не занятых в экономике. На новое место жительства и работы в другую местность переселено 16 семей, из них 8 переехали в сельскую местность.

