Что будет, если не заплатить взносы в ФСЗН? Спойлер — последствия вам не понравятся.

Для индивидуальных предпринимателей (ИП)

ИП обязаны платить взносы в ФСЗН. Если не заплатить до 31 марта 2026 года за 2025 год:

с 1 апреля начисляется пеня за каждый день просрочки;

задолженность могут взыскать принудительно: через органы принудительного исполнения (судебные приставы);

не формируется страховой стаж (а значит, проблемы с пенсией и больничными).

Для плательщиков налога на профессиональный доход (НПД)

Право, а не обязанность

Плательщики НПД не обязаны самостоятельно платить взносы в ФСЗН. Но они могут это сделать добровольно, чтобы сформировать себе страховой стаж.

Если до 31 марта не доплатить недостающую сумму (она отображается в приложении ФСЗН):

никакой пени, никаких штрафов, никаких приставов — потому что долга как такового нет;

но за этот год не будет полного страхового стажа (а значит, он не пойдёт в копилку для будущей пенсии).

Последний день — 31 марта 2026.

Сумму можно посмотреть в приложении ФСЗН, на портале фонда или в ЕРИП.

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь