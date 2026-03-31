Что будет, если не заплатить взносы в ФСЗН? Спойлер — последствия вам не понравятся.
Для индивидуальных предпринимателей (ИП)
ИП обязаны платить взносы в ФСЗН. Если не заплатить до 31 марта 2026 года за 2025 год:
- с 1 апреля начисляется пеня за каждый день просрочки;
- задолженность могут взыскать принудительно: через органы принудительного исполнения (судебные приставы);
- не формируется страховой стаж (а значит, проблемы с пенсией и больничными).
Для плательщиков налога на профессиональный доход (НПД)
Право, а не обязанность
Плательщики НПД не обязаны самостоятельно платить взносы в ФСЗН. Но они могут это сделать добровольно, чтобы сформировать себе страховой стаж.
Если до 31 марта не доплатить недостающую сумму (она отображается в приложении ФСЗН):
- никакой пени, никаких штрафов, никаких приставов — потому что долга как такового нет;
- но за этот год не будет полного страхового стажа (а значит, он не пойдёт в копилку для будущей пенсии).
Последний день — 31 марта 2026.
Сумму можно посмотреть в приложении ФСЗН, на портале фонда или в ЕРИП.