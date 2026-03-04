Паводок – это естественное сезонное повышение уровня воды в реках, ручьях и водоемах, возникающее из‑за интенсивного таяния снега, ледовых заторов или обильных дождей. Вода выходит из берегов, затапливает низменные территории, дороги, дворы и жилые дома. Именно поэтому так важны своевременная подготовка, внимательность и соблюдение рекомендаций.





На сегодняшний день согласно оперативным данным затоплений паводковыми водами на территории республики не зафиксировано. За прошедшие сутки поступали сообщения о подтоплениях талыми водами 2 нежилых домов и 5 подворий в Гродненском, Берестовицком и Свислочском районах Гродненской области, и 2 хозяйственных построек и 1 подворья в Барановичском р-не Брестской области. Пострадавших нет. Работниками МЧС проводились работы по откачке воды. Ведется мониторинг гидрологической обстановки. На реках и водохранилищах республики уровень воды не достигает и не превышает опасной отметки.

В целях минимизации последствий МЧС рекомендует населению, проживающему на потенциально подтапливаемых территориях, провести простейшие противопаводковые мероприятия (с соблюдением мер безопасности), в том числе:

– территорию дома очистить от снега и льда;

– очистить дренажные и сточные канавы от мусора, веток, льда;

– обеспечить отвод талых вод из замкнутых понижений путем устройства водоотводных борозд (канав);

– при необходимости соорудить из подручных материалов простейшие преграды для воды;

– убрать с подворья то, что может пострадать от воды, ценные и нужные вещи перенести на чердак или верхние этажи.

Как действовать при угрозе паводка? Следить за официальными сообщениями МЧС, местных органов власти, Белгидромета. Если поступило предупреждение о возможном затоплении (подтоплении) территории необходимо предпринять меры:

– подготовить аптечку, запас питьевой воды и продуктов;

– отключить газ и электричество, если есть риск затопления помещений;

– завернуть в непромокаемый пакет деньги и документы;

– следить за сообщениями по радио, телевидению, в Интернете.

Справочно: в случае невозможности пребывания населения по месту жительства в связи с высоким уровнем воды в каждом регионе спланированы мероприятия по отселению граждан в места временного размещения.

При отсутствии угрозы жизни и здоровью людей для проведения работ по откачке воды из подвальных помещений (погребов) и придомовых участков необходимо обращаться в коммунальную службу по единому номеру 115.

Буда-Кошелевский РОЧС