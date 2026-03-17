Приметы о погода

Если на Конона ясно и сухо, то летом не будет града.

Трясогузка раньше обычного вернулась – к теплой весне.

Если грачи на гнезда сели, через три недели нужно выходить на посев.

Мыши завелись в доме и на полях – к неурожайному году.

Подготовила Екатерина Зайкова