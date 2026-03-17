18 марта по народному календарю отмечается День Конона Градаря, или Огородника. Этот день символизирует начало активной подготовки земли к весенним посевам и работы в огороде. Наши предки верили, что поведение погоды в этот день может подсказать, каким будет весна и какой урожай следует ожидать.
Что нельзя делать
- Покупать одежду: согласно народным приметам, вещи окажутся бесполезными.
- Приглашать гостей в дом, так как могут счастье с собой унести.
- Сплетничать и произносить злые слова: судьба обязательно накажет ослушавшихся и вернет им все в троекратном размере.
- Оставлять на столе пустую посуду, так как это может принести в дом нищету.
- Хвастаться деньгами: могло отвести финансовую удачу.
- Резать хлеб ножом после захода солнца: это предвещало ссору.
- Выбрасывать остатки еды — лучше отдать животным или использовать для компоста: выкидывание пищи считалось неуважением к природе и могло навлечь неурожай.
- Начинать новые дела без молитвы или доброго намерения — только с чистой душой и мыслями о пользе для семьи и земли.
- Повышать голос на домашних животных: считалось, что скот и птица чувствуют энергетику дня и ссора нарушала гармонию с ними — могли заболеть.
- Оставлять инструменты грязными или в беспорядке: неухоженные лопаты, грабли и тяпки навлекали неудачи в огороде на весь предстоящий сезон.
Что можно делать
В День Конона Огородника, согласно народным приметам, нужно было заниматься подготовкой к весенним сельским работам, особенно связанным с огородами. Вот что рекомендовалось делать:
- начать готовить почву для посадки;
- посадить семена редиса, лука и других скороспелых растений;
- очистить огород от мусора и старых растительных остатков;
- привести в порядок инвентарь;
- посеять травы: петрушку и укроп;
- заготовить удобрения;
- можно заняться пересадкой розмарина или герани.
Помимо работ в огороде, считался подходящим днем, для того чтобы помириться всем, кто находился в ссоре. Также День Огородника отлично подходил для уборки и стирки. Считалось, что Конон Огородник не любил лентяев, поэтому, чтобы задобрить его, необходимо было проявить трудолюбие.
Приметы о погода
Если на Конона ясно и сухо, то летом не будет града.
Трясогузка раньше обычного вернулась – к теплой весне.
Если грачи на гнезда сели, через три недели нужно выходить на посев.
Мыши завелись в доме и на полях – к неурожайному году.
Подготовила Екатерина Зайкова