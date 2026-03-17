18 марта по народному календарю отмечается День Конона Градаря, или Огородника. Этот день символизирует начало активной подготовки земли к весенним посевам и работы в огороде. Наши предки верили, что поведение погоды в этот день может подсказать, каким будет весна и какой урожай следует ожидать.

Что нельзя делать

  • Покупать одежду: согласно народным приметам, вещи окажутся бесполезными.
  • Приглашать гостей в дом, так как могут счастье с собой унести.
  • Сплетничать и произносить злые слова: судьба обязательно накажет ослушавшихся и вернет им все в троекратном размере.
  • Оставлять на столе пустую посуду, так как это может принести в дом нищету.
  • Хвастаться деньгами: могло отвести финансовую удачу.
  • Резать хлеб ножом после захода солнца: это предвещало ссору.
  • Выбрасывать остатки еды — лучше отдать животным или использовать для компоста: выкидывание пищи считалось неуважением к природе и могло навлечь неурожай.
  • Начинать новые дела без молитвы или доброго намерения — только с чистой душой и мыслями о пользе для семьи и земли.
  • Повышать голос на домашних животных: считалось, что скот и птица чувствуют энергетику дня и ссора нарушала гармонию с ними — могли заболеть.
  • Оставлять инструменты грязными или в беспорядке: неухоженные лопаты, грабли и тяпки навлекали неудачи в огороде на весь предстоящий сезон.

Что можно делать

В День Конона Огородника, согласно народным приметам, нужно было заниматься подготовкой к весенним сельским работам, особенно связанным с огородами. Вот что рекомендовалось делать:

  • начать готовить почву для посадки;
  • посадить семена редиса, лука и других скороспелых растений;
  • очистить огород от мусора и старых растительных остатков;
  • привести в порядок инвентарь;
  • посеять травы: петрушку и укроп;
  • заготовить удобрения;
  • можно заняться пересадкой розмарина или герани.

Помимо работ в огороде, считался подходящим днем, для того чтобы помириться всем, кто находился в ссоре. Также День Огородника отлично подходил для уборки и стирки. Считалось, что Конон Огородник не любил лентяев, поэтому, чтобы задобрить его, необходимо было проявить трудолюбие.

Приметы о погода

Если на Конона ясно и сухо, то летом не будет града.

Трясогузка раньше обычного вернулась – к теплой весне.

Если грачи на гнезда сели, через три недели нужно выходить на посев.

Мыши завелись в доме и на полях – к неурожайному году.

Подготовила Екатерина Зайкова