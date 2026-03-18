В народном календаре 19 марта — Константиновы круги. Название «Круги» праздник получил в честь обряда вытаптывания снега вокруг колодца. Считалось, что после этого в них всегда будет чистая вода.

Что нельзя делать 

  • Пить из чужой чашки – по примете, можно поссориться с владельцем посуды на денежной почве, притом, очень серьезно и надолго.
  • Запрещается забывать в этот день о своих умерших родственниках – им надо поставить свечки, вспоминать об усопших только хорошее, а все негативные мысли отогнать подальше.
  • Нельзя ссориться, ругаться, выяснять отношения — это может привести к неудачам.
  • Беременным женщинам на Константиновы круги запрещали подходить к колодцам, считая, что беременность после этого может осложниться.

Что можно делать 

  • В этот день ходили в баню и святили колодцы. Таким образом люди выражали свое почтение воде.
  • После захода солнца нужно набрать колодезную воду, натопить баньку и хорошо попариться. Считалось, что так уходят все грехи, а в доме будет благополучие и достаток.
  • Предпочтение отдавали легкой пище. От тяжелых блюд мог заболеть живот.
  • Делали выпечку в виде птичек. Именно с прилетом ласточки начинается настоящая весна, теплая и без заморозков.

Приметы о погоде

  • Увидеть белого аиста — к удаче в текущем году.
  • Дятел стучит — к долгому похолоданию.
  • Вороны собираются в стаи и громко каркают — будет ненастная погода.
  • Суставы крутит — к непогоде.
  • Утром мороз — впереди будет еще 40 заморозков.
  • Трясогузка прилетела — весна окажется теплой.
  • Днем стоит мороз — весна будет теплой, а лето жарким.

Подготовила Екатерина Зайкова