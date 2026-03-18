В народном календаре 19 марта — Константиновы круги. Название «Круги» праздник получил в честь обряда вытаптывания снега вокруг колодца. Считалось, что после этого в них всегда будет чистая вода.
Что нельзя делать
- Пить из чужой чашки – по примете, можно поссориться с владельцем посуды на денежной почве, притом, очень серьезно и надолго.
- Запрещается забывать в этот день о своих умерших родственниках – им надо поставить свечки, вспоминать об усопших только хорошее, а все негативные мысли отогнать подальше.
- Нельзя ссориться, ругаться, выяснять отношения — это может привести к неудачам.
- Беременным женщинам на Константиновы круги запрещали подходить к колодцам, считая, что беременность после этого может осложниться.
Что можно делать
- В этот день ходили в баню и святили колодцы. Таким образом люди выражали свое почтение воде.
- После захода солнца нужно набрать колодезную воду, натопить баньку и хорошо попариться. Считалось, что так уходят все грехи, а в доме будет благополучие и достаток.
- Предпочтение отдавали легкой пище. От тяжелых блюд мог заболеть живот.
- Делали выпечку в виде птичек. Именно с прилетом ласточки начинается настоящая весна, теплая и без заморозков.
Приметы о погоде
- Увидеть белого аиста — к удаче в текущем году.
- Дятел стучит — к долгому похолоданию.
- Вороны собираются в стаи и громко каркают — будет ненастная погода.
- Суставы крутит — к непогоде.
- Утром мороз — впереди будет еще 40 заморозков.
- Трясогузка прилетела — весна окажется теплой.
- Днем стоит мороз — весна будет теплой, а лето жарким.
Подготовила Екатерина Зайкова