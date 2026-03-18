В народном календаре 19 марта — Константиновы круги. Название «Круги» праздник получил в честь обряда вытаптывания снега вокруг колодца. Считалось, что после этого в них всегда будет чистая вода.

Что нельзя делать

Пить из чужой чашки – по примете, можно поссориться с владельцем посуды на денежной почве, притом, очень серьезно и надолго.

Запрещается забывать в этот день о своих умерших родственниках – им надо поставить свечки, вспоминать об усопших только хорошее, а все негативные мысли отогнать подальше.

Нельзя ссориться, ругаться, выяснять отношения — это может привести к неудачам.

Беременным женщинам на Константиновы круги запрещали подходить к колодцам, считая, что беременность после этого может осложниться.

Что можно делать

В этот день ходили в баню и святили колодцы. Таким образом люди выражали свое почтение воде.

После захода солнца нужно набрать колодезную воду, натопить баньку и хорошо попариться. Считалось, что так уходят все грехи, а в доме будет благополучие и достаток.

Предпочтение отдавали легкой пище. От тяжелых блюд мог заболеть живот.

Делали выпечку в виде птичек. Именно с прилетом ласточки начинается настоящая весна, теплая и без заморозков.

Приметы о погоде

Увидеть белого аиста — к удаче в текущем году.

Дятел стучит — к долгому похолоданию.

Вороны собираются в стаи и громко каркают — будет ненастная погода.

Суставы крутит — к непогоде.

Утром мороз — впереди будет еще 40 заморозков.

Трясогузка прилетела — весна окажется теплой.

Днем стоит мороз — весна будет теплой, а лето жарким.

Подготовила Екатерина Зайкова