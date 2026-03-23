В народном календаре 24 марта – это Ефимов день. В это время продолжали готовиться к сельскохозяйственным работам и прислушивались к звукам из леса в надежде услышать кукушку.

Что нельзя делать 

  • В это время нельзя ругаться с родственниками. Виновник ссоры может сильно заболеть.
  • Также нельзя было забирать у кошки котят. В Ефимов день их даже гладить запрещалось – останешься без денег.
  • Выбрасывать старые вещи тоже было плохой приметой. Считалось, что это приведет к нищете.
  • В Ефимов день запрещалось есть мясо птиц. Это было недобрым знаком.
  • А еще старцы говорили девушкам, что нельзя плакать в одиночестве, иначе вся жизнь пройдет в слезах.
  • Не давали взаймы яйца беременным. Это могло привести к длительным и болезненным схваткам.

Что можно делать 

  • В этот день было принято утром класть в карман горсть монет. Считалось, что если услышать кукушку и побренчать деньгами, то о бедности можно забыть.
  • С первым пением кукушки люди загадывали желание.
  • Занимались подготовкой к огородным работами на участке.
  • Люди начинали готовиться к сбору березового сока. К сбору до Благовещения не приступали.

Приметы о погоде:

  • Холода идут на спад — значит, лето будет теплым.
  • Если мыши бегут на поля, то год будет неурожайным.
  • Если ночью был иней, то днем снегопада не будет.
  • Вороны на земле — к морозу, а если на верхушках деревьев — к теплу.
  • Грачи высоко вьются стаями и опускаются стрелой на землю — будет дождь.
  • Дружный прилет птиц — к ненастью и холодам.
  • Жаворонок прилетает к теплу, зяблик — к стуже.
  • Журавли летят быстро, низко, молча — скоро будет ненастье.
  • Вороны сидят на верхушках деревьев — будет тепло, посредине дерева — пасмурно, стаями сидят на дороге — холодно.

Подготовила Екатерина Зайкова