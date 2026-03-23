В народном календаре 24 марта – это Ефимов день. В это время продолжали готовиться к сельскохозяйственным работам и прислушивались к звукам из леса в надежде услышать кукушку.

Что нельзя делать

В это время нельзя ругаться с родственниками. Виновник ссоры может сильно заболеть.

Также нельзя было забирать у кошки котят. В Ефимов день их даже гладить запрещалось – останешься без денег.

Выбрасывать старые вещи тоже было плохой приметой. Считалось, что это приведет к нищете.

В Ефимов день запрещалось есть мясо птиц. Это было недобрым знаком.

А еще старцы говорили девушкам, что нельзя плакать в одиночестве, иначе вся жизнь пройдет в слезах.

Не давали взаймы яйца беременным. Это могло привести к длительным и болезненным схваткам.

Что можно делать

В этот день было принято утром класть в карман горсть монет. Считалось, что если услышать кукушку и побренчать деньгами, то о бедности можно забыть.

С первым пением кукушки люди загадывали желание.

Занимались подготовкой к огородным работами на участке.

Люди начинали готовиться к сбору березового сока. К сбору до Благовещения не приступали.

Приметы о погоде:

Холода идут на спад — значит, лето будет теплым.

Если мыши бегут на поля, то год будет неурожайным.

Если ночью был иней, то днем снегопада не будет.

Вороны на земле — к морозу, а если на верхушках деревьев — к теплу.

Грачи высоко вьются стаями и опускаются стрелой на землю — будет дождь.

Дружный прилет птиц — к ненастью и холодам.

Жаворонок прилетает к теплу, зяблик — к стуже.

Журавли летят быстро, низко, молча — скоро будет ненастье.

Вороны сидят на верхушках деревьев — будет тепло, посредине дерева — пасмурно, стаями сидят на дороге — холодно.

