О ключевых нюансах пособия по беременности и родам, которые должны знать будущие мамы, рассказали БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Так, если у мамы несколько мест работы, пособие назначается только по основному месту работы. Однако при расчете суммы учитывается заработок со всех мест работы, включая внутреннее и внешнее совместительство.

Если мама находится в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет и работает по совместительству (на условиях неполного времени — не более 0,5 ставки), пособие ей также положено. «Оно назначается по основному месту работы из среднедневного заработка с учетом заработка по совместительству или из среднедневного заработка, на основании которого было назначено предыдущее пособие по беременности и родам (выбирается более выгодный вариант). Исключение составляют случаи, когда на момент наступления беременности и родов у вас нет основного места работы, в таком случае пособие назначается по одному из мест работы по совместительству (на ваш выбор)», — уточнили в Минтруда.

Кроме того, по основному месту работы необходимо предоставить листок нетрудоспособности (больничный). По каждому месту внешнего совместительства требуется справка о временной нетрудоспособности, так как пособие по совместительству не назначается. «Если пособие по ошибке выплатят и по основному месту, и по совместительству, сумму, полученную по совместительству, придется вернуть, поскольку ФСЗН не зачтет эти расходы страхователю», — добавили в ведомстве.