10 марта Православная церковь отмечает день памяти святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского. В народе этот день получил название Тарас Бессонный. Наши предки верили, что в этот день стоит остерегаться злых духов, которые могут пытаться проникнуть в дом, и старались не спать до наступления темноты.

Что нельзя делать 

  • Впускать незнакомцев и смотреть в окна считалось, что так можно навлечь беду.
  • Спать днем. Верили, что в дневное время злой дух может привязаться к спящему.
  • Грустить о прошлом или переживать о будущем — можно привлечь новые трудности. Лучше сохранять хорошее настроение.
  • Начинать дел с малознакомыми людьми. Высока вероятность обмана при попытках выгодно что-то продать или заработать.
  • Совершать крупных покупок. Новые вещи могут оказаться некачественными, а вернуть их будет проблематично.
  • Занимать и давать в долг. Также не стоит пересчитывать деньги после обеда, оставлять кошелек на виду или выходить из дома с порванными карманами.
  • Нельзя стричь ногти. Считалось, что это может укоротить жизнь.
  • Не рекомендовалось ходить в баню. Там будет хозяйничать Банник — злой дух, представляющий немалую опасность для человека.

Что можно делать

  • День подходит для занятия любимыми делами, встреч с близкими и прогулок на свежем воздухе.
  • Считается, что в этот день очень легко избавиться от вредной привычки. Если у вас такие имеются, можете проверить, правы ли были наши предки.
  • Можно навести порядок дома или немного поработать.
  • Наши предки в это время делали обереги и проводили обряды для защиты дома от нечисти. А вот гадать было нельзя, так как можно было стать жертвой нечисти, пытаясь заглянуть в будущее.

Приметы о погоде 

  • Снег в этот день предвещал холодную Пасху.
  • Солнечная погода указывала на теплую Пасху.
  • Северный ветер предупреждал о переменчивой погоде в начале весны, возможны морозы.
  • Южный ветер считался добрым знаком, предвещающим отсутствие холодов.
  • Туман утром обещал скорое потепление.
  • Иней на деревьях — предвестник резкого похолодания.
  • Темное, облачное небо ночью указывало на пасмурные дни в ближайшем будущем, возможны дожди.

Именинники 10 марта

10 марта именины отмечают Тарас, Федор, Антон и Евгений. Также нужно поздравить Пафнутия.

Подготовила Екатерина Зайкова