10 марта Православная церковь отмечает день памяти святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского. В народе этот день получил название Тарас Бессонный. Наши предки верили, что в этот день стоит остерегаться злых духов, которые могут пытаться проникнуть в дом, и старались не спать до наступления темноты.
Что нельзя делать
- Впускать незнакомцев и смотреть в окна — считалось, что так можно навлечь беду.
- Спать днем. Верили, что в дневное время злой дух может привязаться к спящему.
- Грустить о прошлом или переживать о будущем — можно привлечь новые трудности. Лучше сохранять хорошее настроение.
- Начинать дел с малознакомыми людьми. Высока вероятность обмана при попытках выгодно что-то продать или заработать.
- Совершать крупных покупок. Новые вещи могут оказаться некачественными, а вернуть их будет проблематично.
- Занимать и давать в долг. Также не стоит пересчитывать деньги после обеда, оставлять кошелек на виду или выходить из дома с порванными карманами.
- Нельзя стричь ногти. Считалось, что это может укоротить жизнь.
- Не рекомендовалось ходить в баню. Там будет хозяйничать Банник — злой дух, представляющий немалую опасность для человека.
Что можно делать
- День подходит для занятия любимыми делами, встреч с близкими и прогулок на свежем воздухе.
- Считается, что в этот день очень легко избавиться от вредной привычки. Если у вас такие имеются, можете проверить, правы ли были наши предки.
- Можно навести порядок дома или немного поработать.
- Наши предки в это время делали обереги и проводили обряды для защиты дома от нечисти. А вот гадать было нельзя, так как можно было стать жертвой нечисти, пытаясь заглянуть в будущее.
Приметы о погоде
- Снег в этот день предвещал холодную Пасху.
- Солнечная погода указывала на теплую Пасху.
- Северный ветер предупреждал о переменчивой погоде в начале весны, возможны морозы.
- Южный ветер считался добрым знаком, предвещающим отсутствие холодов.
- Туман утром обещал скорое потепление.
- Иней на деревьях — предвестник резкого похолодания.
- Темное, облачное небо ночью указывало на пасмурные дни в ближайшем будущем, возможны дожди.
Именинники 10 марта
10 марта именины отмечают Тарас, Федор, Антон и Евгений. Также нужно поздравить Пафнутия.
Подготовила Екатерина Зайкова