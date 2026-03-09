10 марта Православная церковь отмечает день памяти святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского. В народе этот день получил название Тарас Бессонный. Наши предки верили, что в этот день стоит остерегаться злых духов, которые могут пытаться проникнуть в дом, и старались не спать до наступления темноты.

Что нельзя делать

Впускать незнакомцев и смотреть в окна — считалось, что так можно навлечь беду.

Спать днем. Верили, что в дневное время злой дух может привязаться к спящему.

Грустить о прошлом или переживать о будущем — можно привлечь новые трудности. Лучше сохранять хорошее настроение.

Начинать дел с малознакомыми людьми. Высока вероятность обмана при попытках выгодно что-то продать или заработать.

Совершать крупных покупок. Новые вещи могут оказаться некачественными, а вернуть их будет проблематично.

Занимать и давать в долг. Также не стоит пересчитывать деньги после обеда, оставлять кошелек на виду или выходить из дома с порванными карманами.

Нельзя стричь ногти. Считалось, что это может укоротить жизнь.

Не рекомендовалось ходить в баню. Там будет хозяйничать Банник — злой дух, представляющий немалую опасность для человека.

Что можно делать

День подходит для занятия любимыми делами, встреч с близкими и прогулок на свежем воздухе.

Считается, что в этот день очень легко избавиться от вредной привычки. Если у вас такие имеются, можете проверить, правы ли были наши предки.

Можно навести порядок дома или немного поработать.

Наши предки в это время делали обереги и проводили обряды для защиты дома от нечисти. А вот гадать было нельзя, так как можно было стать жертвой нечисти, пытаясь заглянуть в будущее.

Приметы о погоде

Снег в этот день предвещал холодную Пасху.

Солнечная погода указывала на теплую Пасху.

Северный ветер предупреждал о переменчивой погоде в начале весны, возможны морозы.

Южный ветер считался добрым знаком, предвещающим отсутствие холодов.

Туман утром обещал скорое потепление.

Иней на деревьях — предвестник резкого похолодания.

Темное, облачное небо ночью указывало на пасмурные дни в ближайшем будущем, возможны дожди.

Именинники 10 марта

10 марта именины отмечают Тарас, Федор, Антон и Евгений. Также нужно поздравить Пафнутия.

Подготовила Екатерина Зайкова