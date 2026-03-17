Правительство скорректировало правила целевой подготовки кадров. Постановление Совмина вносит ряд существенных изменений в систему, по которой вузы готовят специалистов под конкретный заказ организаций.

Документ затрагивает интересы как будущих студентов, так и нанимателей. Разбираемся, что изменится в целевом наборе и на что теперь обратить внимание.

Кто теперь может получить целевое направление?

Главное изменение — круг организаций, имеющих право заказывать себе специалистов, стал шире, но при этом более избирательным.

Без проблем заключить договоры с вузом смогут:

Государственные органы и организации.

Компании, в которых государству принадлежит не менее 50% уставного фонда.

Остальным коммерческим структурам теперь нужно будет доказать свою значимость. Организации, желающие получить целевика, должны внести существенный вклад в развитие региона и заручиться поддержкой местных властей — облисполкома или Минского горисполкома.

Строже к заказчикам

Раньше организация могла просто подать заявку. Теперь этого мало. Каждый наниматель обязан обосновать, зачем ему нужен конкретный специалист на условиях целевой подготовки. Проще говоря, придется доказывать, что место для выпускника действительно есть и оно требует квалификации, которую дает вуз.

Конкурс для абитуриентов

Поступающим по целевому набору тоже придется постараться. Новые правила вводят обязательный конкурс на всех этапах. Отбор будет идти:

Уже при подаче документов.

При сдаче внутренних экзаменов в вузе.

Ответственность: договор стал серьезнее

Теперь у документа о целевой подготовке появились четкие юридические последствия. И студент, и заказчик будут нести ответственность, если решат расторгнуть договор без веских оснований или не выполнят его условия.

Кроме того, для организаций скорректировали сроки подачи заявок и их форму — теперь все будет унифицировано.

Что еще важного для вузов?

Отдельный блок изменений касается не абитуриентов, а самих учебных заведений.

Во-первых, процедура государственной аккредитации (подтверждения того, что вуз имеет право учить студентов) переводится в электронный вид.

Во-вторых, к оценке качества образования теперь активнее привлекут реальный сектор экономики. В состав комиссий, которые приходят проверять вузы, обязательно будут включать представителей заказчиков кадров — то есть тех самых будущих работодателей.

В-третьих, для университетов повысили планку качества преподавательского состава. Доля «остепененных» преподавателей (кандидатов и докторов наук) должна вырасти с 40% до 45%. Чтобы у вузов было время подготовиться, эту норму введут в действие с 1 сентября 2030 года.

