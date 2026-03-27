Концерн «Белнефтехим» объявил о новом повышении цен на автомобильное топливо, которое произойдет в марте и начале апреля.

Причинами корректировки цен на топливо в Беларуси в концерне назвали рост мировых цен на нефть и увеличение затрат на логистику.

Повышение будет двухэтапным. С 28 марта цены вырастут на 4 копейки за каждый литр:

АИ-92 – до 2,54 рубля;

АИ-95 – до 2,64 рубля;

АИ-98 – до 2,86 рубля;

дизельное топливо – до 2,64 рубля.

Новый рост произойдет 4 апреля – на этот раз на 3 копейки за литр:

АИ-92 – до 2,57 рубля;

АИ-95 – до 2,67 рубля;

АИ-98 – до 2,89 рубля;

дизельное топливо – до 2,67 рубля.

Напомним, в ноябре бывший глава Минфина, а ныне посол Беларуси в России Юрий Селиверстов заявлял, что в 2026 году белорусские власти намерены проиндексировать цены на бензин и дизельное топливо на 3% – то есть, в диапазоне от 7 до 9 копеек за литр.

myfin.by