Члены районного РОО «Патриоты Беларуси» вместе с Госавтоинспекцией устроили настоящий праздник для автолюбительниц.

В рамках поздравительной акции автомобили останавливали не для проверки документов, а чтобы порадовать женщин-водителей приятными сюрпризами. Им вручали поздравительные открытки и цветы ручной работы, которые специально к празднику изготовили волонтеры «Патриотов Беларуси». Такие искренние знаки внимания подарили представительницам прекрасного пола море улыбок и зарядили их весенним настроением.

Елизавета Малая

Фото автора