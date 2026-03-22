На мемориале «Могила жертв фашизма 1941 г.» состоялось народное возложение, посвященное Дню Хатынской трагедии.

Почтить память мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, пришли представители райисполкома, профсоюзных организаций, активисты общественных объединений, учащиеся аграрно-технического колледжа и школ района.

Цветы к братской могиле, в которой захоронены 483 расстрелянных в декабре 1941 года человека, стали символом преемственности поколений и нашей общей скорби. Каждый пришедший отдал дань уважения тем, кто ценой собственной жизни подарил нам мирное небо.

Елизавета Малая

Фото из архива участников