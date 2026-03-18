В мероприятии принимает участие председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай. День депутата на территории Широковского сельсовета начался с посещения машинно-тракторного парка СУП «Андреевка». Парламентарий ознакомился с подготовкой техники к началу посевной кампании, пообщался с руководителем и работниками сельхозпредприятия. Исполнительный директор сельхозпредприятия Николая Рупека пояснил, что хозяйство в полном объеме обеспечено удобрениями для первой подкормки, техника также подготовлена и находится в исправном состоянии. Предприятие уже вошло в период весенне-полевых работ: ведется подкормка озимого рапса, стартовали работы по внесению органики, закрытию влаги.

В свою очередь, парламентарий отметил, что на предприятии сделано все возможное для достижения высоких показателей. Аграрии знают, что весенняя посевная – один из самых ответственных периодов. От своевременной и качественной подготовки техники напрямую зависят темпы проведения работ, а это урожайность культур и экономические показатели предприятия и всего района в целом.

Татьяна Титоренко

Фото автора