На вопросы читателей отвечает заведующий нотариальной конторой Буда-Кошелевского района Елена Гусакова.



– Я составила на квартиру завещание на внучку, теперь передумала и хочу подарить завещанную квартиру дочке. Можно ли мне оформить договор дарения, если я уже составила завещание на внучку? И нужно ли ее согласие?

– Если вы составили завещание, значит распорядились своим имуществом, т.е. квартирой, только на случай смерти. При жизни квартира остается вашей собственностью, и вы имеете право ею распоряжаться по своему усмотрению. Поэтому можете подарить квартиру сыну независимо от составления вами завещания. Согласие указанного в завещании наследника, т.е. внучки, на дарение квартиры вашему сыну не требуется. Ее согласие на оформление договора дарения может понадобиться в том случае, если она зарегистрирована по месту жительства в вашей квартире, так как является близким членом вашей семьи.

– Я замужем и, будучи в браке, получила в дар от отца квартиру. Будет ли эта квартира нашей с супругом совместной собственностью?

– Нет, указанная квартира не будет признана совместной собственностью. Все, что получено вами в дар или в порядке наследования, – исключительно ваша личная собственность. Общей совместной собственностью супругов считается лишь то имущество, которое приобретено мужем и женой в период брака: построено, куплено, получено в кредит и т.д. Тем не менее необходимо учитывать, что если вы, например, продадите данную квартиру и в последующем, находясь в браке, приобретете другое имущество, то оно уже будет являться вашей с супругом совместной собственностью, если только в отношении такого имущества не будет составлен брачный договор.

– В 2000 году мы с мужем купили дом, а два года назад развелись. Все это время он живет отдельно с новой семьей. Бывший супруг хочет переписать дом на меня. Как это сделать и можно ли обойтись без суда?

– По общему правилу имущество, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на кого из них оно приобретено либо на кого или кем из супругов внесены денежные средства, является их общей совместной собственностью. Они имеют равные права владения, пользования и распоряжения этим имуществом, если иное не предусмотрено брачным договором. Соответственно, в случае раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, их доли признаются равными, если иное не предусмотрено брачным договором. Таким образом, бывший супруг не может просто взять и «переписать» дом, ибо в нем имеется ваша доля, которую сначала необходимо выделить. Если между вами и бывшим супругом достигнута добровольная договоренность о разделе совместно нажитого имущества, проще всего обратиться в нотариальную контору, где вам обоим, с учетом всех обстоятельств, подскажут варианты решения вопроса: будет ли это соглашение о разделе совместно нажитого имущества, либо нотариус выдаст вам свидетельство о праве собственности на ½ долю дома, а после этого бывший супруг продаст или подарит вам свою ½ долю дома. В любом случае, если между вами нет споров и разногласий, рекомендую решать такие вопросы через нотариуса, минуя суд, ибо это выгоднее как в материальном плане, так и с учетом минимальных временных затрат.

Наталья ЛОГУНОВА