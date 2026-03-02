25 июля 2022 года Президентом Республики Беларусь был подписан Указ №253 «Об упрощенном порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства». Несмотря на то, что документ действует давно, у граждан то и дело возникают вопросы, с которыми поможет разобраться начальник Буда-Кошелевского бюро Жлобинского филиала РУП «Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Наталья Мельникова.

– Наталья Ивановна, данным указом местным исполнительным и распорядительным органам предоставлено право принимать в эксплуатацию одноквартирные жилые дома и нежилые постройки на земельных участках, но при определенных условиях. Каких?

– Во-первых, если права на земельные участки, предоставленные для строительства и обслуживания жилого дома, возникли до 1 сентября 2022 года. А во-вторых, если они предназначены для строительства и (или) обслуживания одноквартирных жилых домов, которые возведены гражданами без разрешений и проектной документации.

– На какие именно объекты распространяется упрощенный порядок приемки?

– Указ стал значительным шагом при приемке в эксплуатацию одноквартирных жилых домов и нежилых капитальных построек 5 класса сложности (одноквартирные жилые дома и их хозпостройки). Главное нововведение заключается в том, что такие объекты могут быть приняты без наличия разрешительной документации на строительство (реконструкцию) и без проектной документации. Однако этот порядок не распространяется на блокированные жилые дома, квартиры, садовые домики и отдельно стоящие гаражи.

Важно также понимать, что документом не предусмотрено возведение построек без разрешения и проекта. Он только дает возможность принимать их в эксплуатацию без наложения штрафных санкций с последующим оформлением технического паспорта в установленном законодательством порядке.

– Сроки действия Указа?

– Действовать он начал с 1 сентября 2022 года. 1 января 2025-го упрощенный порядок оформления строений продлен еще на 3 года. Так что заявление о приемке объекта в эксплуатацию может быть подано гражданином до 1 января 2028 года. Это предельный срок обращения в исполком.

– Не секрет, что многие строили те же бани, гаражи без разрешения и проекта. Влечет ли это ответственность?

– Нет. При положительном решении приемочной комиссии возведение (реконструкция) объекта не признается самовольным строительством. Гражданин освобождается от административной ответственности за отсутствие разрешительной и проектной документации. Такой объект вводится в эксплуатацию на законных основаниях.

– А что считается самовольным строительством?

– Согласно ст. 223 Гражданского кодекса, это возведение, реконструкция, модернизация, реставрация, капитальный ремонт, снос объекта строительства, его части, если оно сделано в том числе без получения разрешений или без проектной документации и (или) с нарушением требований, установленных разрешительной документацией на строительство, если иное не установлено законодательством.

За самовольное строительство для граждан предусмотрен штраф. Его размер составляет от 5 до 30 базовых величин (ст. 22.8 КоАП). Кроме того, гражданин не приобретает права собственности на самовольную постройку и не может пользоваться и распоряжаться ею, т.е. продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки (п. 2 ст. 223 ГК). Поэтому владельцам самовольных построек стоит обратить особое внимание на предоставленную возможность упрощенной легализации объектов.

– Обязательные критерии все же остаются для приемки?

– Да. Приемочная комиссия обязана учитывать ряд важных критериев. В частности, соответствие объекта строительным нормам и требованиям градостроительной документации, а также соблюдение нормируемых разрывов от границ земельного участка до возведенных или реконструированных объектов.

– Что конкретно должно быть построено на участке к моменту приемки?

– Законодательство проявляет здесь гибкость. Жилой дом может быть принят в эксплуатацию без выполнения отделочных работ: необязательно клеить обои, красить стены и потолки, стелить полы, устанавливать межкомнатные двери (кроме помещения с газовым оборудованием – там дверь обязательна). Также допускается отсутствие встроенной мебели и облицовки стен.

Что касается сантехники, то унитаз и счетчики воды (прошедшие метрологическую оценку) должны быть установлены, а остальное оборудование – на усмотрение. Установка электрической плиты на момент приемки не требуется.

Для сельской местности есть дополнительное послабление: хозяйственные постройки (бани, сараи) можно возвести позже, после приемки дома, внеся изменения в проектную документацию.

Татьяна ТИТОРЕНКО