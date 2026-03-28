Именно так прошел областной субботник на территории городского поселка Уваровичи.

Представители районного исполнительного комитета, организаций, учреждений и предприятий района, депутатский корпус, общественники, педагоги, учащиеся Уваровичской школы, работники участковой больницы, неравнодушные жители сплотились воедино, чтобы сделать свою малую родину чище и привлекательнее.

Центральным местом по благоустройству стали парковые зоны населенного пункта. В числе основных видов работ – уборка сорной растительности, мусора и листьев, санитарная обрезка деревьев, побелка их стволов.

Говоря о важности проведения субботника, учитель русского и английского языка Уваровичской школы Наталья Иванова отметила, что благоустраивать населенный пункт, в котором проживаешь или работаешь, – это хорошее дело. «Я сама проживаю в Буда-Кошелеве. Однако с удовольствием откликнулась на предложение принять участие в данном мероприятии, потому что порядок наводим в том месте, где я работаю, где проживают мои коллеги и ученики», – отметила Наталья Геннадьевна.

Активное участие принимали местные жители. Как пояснил Николай Карпович, как можно сидеть дома, когда столько людей со всего района объединились ради общего дела. «Мне 72 года. Но даже в таком возрасте я не могу сидеть без дел, поэтому сегодня решил помочь своей дочери в наведении порядка на прилегающей к ее магазину территории», – поделился уваровчанин.

Евгений Коновалов, Елизавета Малая

Фото Даниила Сурты, Татьяны Титоренко