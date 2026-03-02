Сегодня около 8.30 в Речицком районе на 101 км автодороги Р-82 «Октябрьский — Паричи — Речица», по предварительной информации, произошло лобовое столкновение легкового Renault под управлением 35-летней женщины и грузовика DAF под управлением 36-летнего мужчины.

Водитель Renault и ее 9-летний ребенок погибли на месте происшествия. 57-летняя женщина-пассажир в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, также туда выбыл начальник ГУГАИ МВД Виктор Ротченков.

Госавтоинспекция Гомельщины