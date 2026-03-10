Единый урок, посвященный Дню Конституции Республики Беларусь, пройдет в школах страны 13 марта. Такая информация размещена на Национальном образовательном интернет-портале, сообщает БЕЛТА.



Детям расскажут о правах и обязанностях граждан, о ценностях белорусского общества, закрепленных в нашем Основном законе. Школьники узнают о структуре и содержании Конституции, о внесенных в нее изменениях и дополнениях.

Цель урока — донести до учащихся положения Конституции, способствовать формированию у них активной гражданской позиции, патриотизма, желания делать все для благополучия и укрепления родной страны.

Информационно-методические материалы для проведения урока размещены на Национальном образовательном портале.