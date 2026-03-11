9 марта член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич приняла участие в аппаратном совещании Гомельского облисполкома, на котором рассмотрен ряд вопросов, в том числе по соблюдению технологической дисциплины на территории сельскохозяйственных организаций, ход подготовки к проведению весенних полевых работ, о практике работы в регионах с арендным жильем.

«В Гомельской области на контроле местных органов власти находятся все поручения, данные Главой государства по подготовке весенних полевых работ, а также проблемные вопросы, волнующие наших граждан.

Также, продолжаются подготовительные мероприятия к 40-летию со дня чернобыльской трагедии на территории Брагинского, Ветковского, Кормянского и Чечерского районов», – отметила сенатор.