16 марта член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич приняла участие в аппаратном совещании Гомельского облисполкома, на котором рассмотрен ряд вопросов, касающихся организации работы агропромышленного комплекса, учитывая весенний период и установившуюся теплую погоду, и другие.

«Областные власти активно включены в процесс всех видов сельскохозяйственных вопросов практически по всем направлениям: от полевых работ до организации мест для содержания скота.

Но именно сейчас закладывается фундамент всего годового урожая. Аграрные циклы жестко привязаны к погоде. Власти координируют процесс, чтобы техника и семена были готовы к моменту, когда почва прогреется, необходимо координировать распределение всех видов необходимых ресурсов.

Таким образом решается вопрос продовольственной безопасности», – отметила сенатор.