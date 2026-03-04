4 марта член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич приняла участие в выездном заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики под руководством Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Ивановны Кочановой.

«На повестке дня – роль местных Советов депутатов в реализации ключевых механизмов содействия занятости.

Проводимая работа по кадровому обеспечению предприятий и организаций Гомельской области, а также реализация норм Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. №3 «О содействии занятости населения» находится на нашем постоянном контроле. В декабре эти вопросы были рассмотрены президиумом областного Совета. Кадровое обеспечение, закрепление молодых специалистов на рабочих местах мы неоднократно рассматривали и в регионах, в том числе при проведении выездных практических семинаров.

Мы координируем межведомственное взаимодействие по вопросам занятости населения через работу постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости населения, председателем комиссии, как правило, является председатель базового Совета депутатов.

В 2025 году комиссиями проведено более 670 заседаний, из них почти 160 заседаний были выездными. Комиссии работают по выявительному принципу: совместные выезды с органами по труду, занятости и социальной защите, в ходе которых проходят «ярмарки вакансий» при непосредственном участии потенциальных нанимателей организаций, предприятий, расположенных на территории сельских исполнительных комитетов, на базе которых проходят выездные заседания. Практикуются совместные заседания с наблюдательными комиссиями, комиссиями по борьбе с пьянством, советами общественного пункта охраны правопорядка, налажено тесное взаимодействие с отделами внутренних дел.

На заседания комиссий было приглашено около ста тысяч человек, В органы по труду, занятости и социальной защите и к нанимателям для оказания содействия в трудоустройстве направлено более 7,5 тыс. человек. Трудоустроено из ранее не занятых в экономике в 2025 году более 28 тыс. человек.

Кроме того, в прошедшем году на новое место жительства и работы переселены 16 семей, из них 8 переехали в сельскую местность. Людям оказана необходимая финансовая помощь», – отметила сенатор.