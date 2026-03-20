В рамках деловой программы семинара гостям района презентовали успешный опыт реализации гражданских инициатив.

Депутаты также посетили Житковичский моторостроительный завод и изучили реализацию инициативы «Один район – один проект». На предприятии налажено современное производство насосов, деталей и узлов для двигателей и сельхозтехники, создано двадцать новых рабочих мест.

Параллельно с развитием производства в районе преображается и среда для жизни: вводится жилье, развивается инженерная инфраструктура.

Останавливаться на достигнутом в районе не собираются. Главная задача — полное задействование имеющихся ресурсов. Член Совета Республики, председатель облсовета депутатов Екатерина Зенкевич акцентировала внимание на необходимости активного включения депутатов в реализацию проектов, направленных на повышение качества жизни людей.

Сенатор присоединилась к марафону добрых дел, который проходит на Гомельщине в рамках общественно-политического проекта «Про_женщину_по-мужски». Подарок вручили Дарье Фалько — молодой маме и работнице Туровского молочного комбината.