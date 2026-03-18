Весна вступает в свои права — поля оживают, техника выходит на линию старта. Но в этой напряженной поре есть момент, который нельзя упускать из виду, электробезопасность. Буда-Кошелевский район электрических сетей напоминает: безопасность в поле — это не формальность, а условие, от которого зависят жизни людей и успех сельхозработ.

Какие угрозы скрываются на полях?

Линии электропередачи (ЛЭП), высоковольтные опоры и провода. Но именно они таят серьёзную опасность: при приближении техники к проводам возможен пробой изоляции, поражение током или возгорание. Особенно опасны работы с поднятыми механизмами: погрузчиками, зерномётами, опрыскивателями.

Человеческий фактор

Незнание правил электробезопасности, пренебрежение инструктажами, спешка — частые причины происшествий. Каждый работник, допущенный к полевым работам, должен быть проинструктирован и понимать алгоритм действий в аварийной ситуации.

Как обеспечить безопасную посевную?

Планируйте маршруты техники. Перед началом работ осмотрите поле: отметьте расположение ЛЭП, рассчитайте габариты техники с учётом поднятых элементов. Если проезд под проводами неизбежен, соблюдайте минимально допустимое расстояние.

Если произошла аварийная ситуация

Немедленно отключите источник питания. Если отключить невозможно, отбросьте провод сухим деревянным, пластиковым или резиновым предметом. Не прикасайтесь к пострадавшему голыми руками.

Вызовите скорую помощь по номеру 103 или 112. Окажите первую помощь: при отсутствии дыхания и пульса начните непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

Сообщите в диспетчерскую Буда-Кошелевского РЭС по телефону 4-73-71 либо по короткому номеру 144 — специалисты оперативно прибудут на место для локализации угрозы.

Помните: электробезопасность — это не набор запретов, а культура производства. Каждый предотвращенный инцидент — это сохраненная жизнь, бесперебойный ход посевной кампании.

Буда-Кошелевский район электрических сетей призывает руководителей сельхозпредприятий, механизаторов и всех работников, задействованных в полевых работах не пренебрегать инструктажами, не игнорировать признаки неисправности оборудования, не рисковать ради экономии времени. Пусть ваш труд будет не только плодотворным, но и безопасным, ведь урожай начинается с заботы о земле, технике, человеке.

Материал подготовлен специалистами Буда-Кошелевского РЭС