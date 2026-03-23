Эксперты — о перспективах животноводства в нашей стране

В фокусе внимания Президента Александра Лукашенко на прошлой неделе был аграрный сектор. Глава государства посетил племенной завод в Дрибинском районе, где в рамках инициативы «Один район — один проект» разводят крупный рогатый скот герефордской породы. Увиденное Президент оценил весьма высоко и предложил тиражировать опыт и в других регионах. Во время рабочей поездки ко всему прочему обсуждались и перспективы молочного животноводства, в том числе в контексте строительства молочно-товарных комплексов. О том, почему не только сфера животноводства, но и развитие конкретного — мясного — направления находится под личным контролем Главы государства, о том, чего ждать от этой темы в будущем, расспросили экспертов.

­СКАЗАНО

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Молоко сейчас прибыльно, рентабельно. Надо и говядину сделать такой же рентабельной. Хорошее направление. Если есть спрос, чего не развивать? Надо серьезнейшим образом в Правительстве это продумать, определиться, где мы еще построим комплексы. И чтобы они были заполнены.

Во время рабочей поездки в Дрибинский район, 13 марта 2026 года

Увидеть возможность

Перспективы развития племенного скотоводства в нашей стране, как доложили Главе государства, весьма масштабные. Итак, в планах Белплем- живобъединения — нарастить по стране поголовье за пятилетку вдвое и сделать это за счет развития племзаводов в пяти областях страны. Во всех, кроме Минской. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова, поголовье в настоящий момент составляет около 5 тысяч. К 2030-му количество планируют довести до 10 тысяч. Александр Лукашенко ориентирует на более быстрое развитие племенного животноводства в Беларуси, а кроме того, подчеркивает: опыт Дрибинского района можно прежде всего использовать в Витебской области, но нужны четкие расчеты. Что это может нам дать?

— То, что Президент уделяет повышенное внимание аграрному сектору, не случайно, — обозначает председатель общества «Знание» Алексей Авдонин. — Ситуация в мировой экономике и в мировых финансах характеризуется очень сложными структурными изменениями, а также ужесточением борьбы между конкурентами. В этих условиях мы как суверенное государство со своей суверенной экономикой можем выдерживать натиск конкуренции на экспортных рынках, только когда у нас будет крайне эффективная модель управления. И животноводства это тоже касается.

Для этого Глава государства и уделяет повышенное внимание конкретным направлениям, вникает во все вопросы и темы в первую очередь для того, чтобы заметить бреши, увидеть возможности, которые надо максимально использовать, чтобы повысить эффективность. Требуется оперативное принятие решений, оперативное инвестирование средств. Подобные животноводству направления будут давать нам возможность прежде всего насытить внутренний рынок и одновременно поставлять товары на экспорт по хорошим ценам. Но для этого необходимо внедрение передовых технологий, развитие переработки, грамотный маркетинг, механизация и роботизация процессов. Помните, например, на встрече с учеными Александр Лукашенко говорил про роботы-доилки? Причем делать это все нужно под пристальным контролем всей вертикали власти. Наш Президент прекрасно понимает, что любое промедление, любая бюрократия всегда ведут только к убыткам и неэффективности использования ресурсов.

Актуальная тематика

Эксперты отмечают: именно продовольственная безопасность нынче становится одним из наиболее актуальных вопросов всего мира. Увы, многие политики, вместо того чтобы заниматься делами «земными» и решать актуальные внутренние проблемы, напрямую касающиеся собственных жителей, предпочитают играть в геополитику и мериться силой друг с другом. У нас другая ситуация. Политолог Юрий Шевцов описывает ее с экономической точки зрения.

— Структура белорусской экономики такова, что большое значение имеют промышленные предприятия, а кроме того, крупные сельскохозяйственные объекты вроде мелиоративных систем, животноводческих комплексов. А это все будет работать только в том случае, если будет хороший надзор сверху. Далее. Вообразите, у нас около 40 процентов посевных площадей мелиорированные. Чтобы вся мелиоративная система работала, нужно жесткое администрирование в масштабе республики. Точно так же с животноводческими комплексами. Не дай бог, какой-то сбой, начнется эпидемия… Поэтому такого рода вникание в тему отражает еще и нашу структуру экономики.

Режим высоких скоростей

Практики подтверждают: белорусское животноводство нынче настраивается на режим высоких скоростей. Свой весьма неплохой передовой опыт в мясном направлении есть и у предприятия «Устье» НАН Беларуси, которое находится в Оршанском районе. Его директор Дмитрий Батюков делится планами:

— В «Устье» планируется начать строительство еще одного молочно-товарного комплекса на 800 голов. В том, что стратегия верная, убеждаемся, видя экономический результат от введенного в строй в 2021 году при поддержке государства МТК «Устенский». Рентабельность по комплексу составляет около 34 процентов. Качество нашего молока исключительно высокое. Содержание жира 4,6 -4,9 процента и белка выше 3 процентов делает такое сырье идеальным для переработки, а его гипоаллергенные свойства открывают нишевые рынки диетического и детского питания. К освоению нового для себя направления под эгидой Национальной академии наук Беларуси мы шли с 2020 года. До того как завезти в Оршанский район высокопродуктивный молочный скот прямиком из Дании, создали для будущих элитных «новоселов» самые комфортабельные условия. На комплексе восемь помещений, рассчитанных на 2800 голов КРС, в том числе тысячу дойных и 200 сухостойных коров. Первой в стране у нас появилась уникальная «карусель» — роботизированная установка на 40 постановочных мест. В целом в МТК «Устенский» вложено около 34 миллионов рублей. Немалые средства окупаются быстрыми темпами. Также смотрим в сторону племенного скотоводства, о важности которого не раз говорил Глава государства. В конце 2025 года «Устье» получило статус племенного хозяйства по разведению красной датской породы скота. Продажа наших нетелей в Брестскую и Гродненскую области — шаг к созданию общереспубликанского племенного ядра. Кроме того, виден и экспортный потенциал такого направления. Это подтверждает интерес к нашему КРС со стороны России и Казахстана.

Что касается поставленной Президентом задачи в течение пяти лет удвоить поголовье КРС мясных пород, она продиктована не только вопросами продовольственной безопасности, но и экономической прагматикой. Это позволит как загрузить отечественные мясокомбинаты премиальным сырьем, так и при должном маркетинге получить высокий экспортный доход.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Сидунов, заведующий лабораторией разведения и селекции мясного скота РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству»:

— Мировой опыт стран с развитым животноводством убедительно свидетельствует о том, что эффективность специализированного мясного скотоводства и производства высококачественной говядины в значительной степени зависит от правильного выбора породы мясного скота для разведения в конкретных природно-климатических условиях. Поэтому в Беларуси разводят три основные породы мясного направления (герефордская, абердин-ангусская, лимузинская) и четыре малочисленные (шаролезская, бельгийская голубая, вагю и хайлендская), из них последние три новые, использующиеся для промышленного и поглотительного скрещиваний.

Преимущество мясного скотоводства в быстром наращивании продукции с достижением к полуторагодичному возрасту живого веса 550 -600 килограммов на голову, в экономической и хозяйственной целесообразности максимального использования менее затратных зеленых кормов в летний сезон и грубых — зимой. Особенность и достоинство мясного скота в том, что он может содержаться в некапитальных строениях и для ухода за ним не требуется больших материально-денежных и трудовых затрат. Это обусловливает необходимость дальнейшего развития специализированного мясного скотоводства как дополнительного источника производства говядины в нашей республике.

На начало февраля 2026 года мясное скотоводство в Беларуси представляют 97 хозяйств. Общее поголовье, задействованное в мясном секторе, превысило отметку 40,3 тысячи голов, в том числе скота специализированных мясных пород (чистопородных и помесей) — 39,1 тысячи.

Особое внимание – животноводству

Александр Ковалев, первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома:

– Отрасль животноводства уже не первый год решает вопрос обеспечения продовольственной безопасности страны. Благодаря ей на прилавках магазинов широкий выбор молочных и мясных продуктов не только в нашей республике, но и за ее пределами. Создавая положительный имидж государства, животноводы обеспечивают приток валютной выручки в Беларусь. В этой связи развитию животноводства в стране уделено особое внимание на всех уровнях. Весомый вклад вносит и Буда-Кошелевский район. В прошлом году животноводы произвели порядка 32,9 тыс. тонн молока. От выращивания крупного рогатого скота получено 3,6 тыс. тонн продукции, выращивания птицы – 38,7 тыс. тонн. За 2025 год реализовано скота и птицы в живом весе 45,8 тыс. тонн. Большое внимание уделяется улучшению ситуации в животноводстве за счет совершенствования кормопроизводства для создания запаса кормов под полную потребность отрасли, проводится работа по закреплению кадров зооветеринарных специальностей, работников животноводства и операторов машинного доения, обеспечивается производство качественной продукции животноводства и содержание скота в соответствии с технологическими регламентами, а также работа по обновлению производственной базы в животноводстве, приняты меры по обеспечению биологической защиты животноводческих объектов.

В целях реализации республиканской программы модернизации животноводческого комплекса до 2030 года, в которой предусмотрена поэтапная замена устаревших ферм на современные, и увеличения объемов производства продукции животноводства в районе на постоянной основе строятся новые объекты. Так, в 2025 году хозспособом построены и введены в эксплуатацию 4 профилактория для содержания молодняка КРС на 220 голов, произведены перепрофилирование животноводческого объекта для содержания молодняка КРС до 6-ти месяцев на 400 скотомест, реконструкция 3 сенажно-силосных траншей и строительство 2. На 2026 год запланировано строительство 12 профилакториев на 1790 скотомест для содержания телят до трехмесячного возраста, 15 сенажно-силосных траншей емкостью 34600 тонн, будет проведена реконструкция сараев под содержание молодняка КРС в количестве 9 единиц на 1800 скотомест и оптимизация 3 ферм. РУП «Белоруснефть-Особино» откроет площадку по выращиванию и откорму цыплят-бройлеров. Активное участие в этом процессе примут местные промышленные предприятия. Таким образом, реализуется посыл Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, который подчеркнул, что промышленный сектор теперь должен «подключаться и помогать».

Мы благодарны за такое деятельное участие шефов в организации сельхозпроизводства района и надеемся, что плодотворное сотрудничество продолжится и в других направлениях развития аграрного сектора.