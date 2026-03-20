21 марта, Беларусь отмечает Международный день лесов. Этот праздник был учрежден в 2012 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Главная цель — объединить заинтересованное сообщество в решении проблем, связанных с сохранением леса и смягчением последствий глобального изменения климата.

В Беларуси леса являются одним из основных возобновляемых природных ресурсов и важнейших национальных богатств. Леса и лесные ресурсы имеют большое значение для устойчивого социально-экономического развития страны, обеспечения ее экономической, энергетической, экологической и продовольственной безопасности. По ряду ключевых показателей, характеризующих лесной фонд (лесистость территории, площадь лесов и запас растущей древесины в пересчете на одного жителя), Беларусь входит в первую десятку лесных государств Европы.

Леса – легкие нашей планеты. Они имеют неоценимое экологическое, социальное и экономическое значение, участвуют в формировании климата планеты, обеспечивают кислородом, перерабатывают вредные выбросы, сохраняют водные ресурсы, являются средой обитания растений и животных, обеспечивают пищу и здоровую среду для людей, помогают сохранить плодородие почв и ландшафты.

Леса обеспечивают кровом и служат источником доходов для 1,6 млрд. жителей Земли. Леса покрывают 31% земной суши. Международный день лесов предоставляет платформу для обмена информацией о жизненно важной роли лесов, обеспечения экологической устойчивости и продовольственной безопасности. Устойчивое управление всеми видами лесов является ключом к решению проблем как развивающихся, так и развитых стран в интересах нынешнего и будущих поколений.

Международный день леса активно отмечается и в нашей стране. Ведь лес для нас – одно из самых значимых природных богатств. Беларусь лесная страна, почти 40% ее территории заняты лесами. Причем все леса в Беларуси являются исключительно собственностью государства.

Леса жизненно важны для поддержания биоразнообразия, в них сконцентрировано 80% всей жизни на земле. К сожалению, каждый год планета теряет миллионы гектаров леса, что ставит под угрозу биоразнообразие. Забота о планете, о нашем общем доме — это и забота о наших лесах.

Проблема утраты биоразнообразия серьёзна, и остановить этот процесс сложно. Если не предпринимать никаких действий, то на глобальном уровне исчезнут 13% всех видов птиц, 41% амфибий, 26% млекопитающих и т.д.

Давайте сохранять леса вместе!

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская МРИ ОЖ и РМ