Новый телеканал «Союзный» начнет вещание в 0.00 1 апреля. Он входит в структуру АНО «Медиакомпания Союзного государства» и придет на смену телеканалу «БелРос», сообщил корреспонденту БЕЛТА директор по вещанию медиакомпании Роман Гальперин.

По его словам, главное в эфире телеканала — повестка СГ. «Это наша главная задача. Мы будем освещать все, что касается Союзного государства. Мы — навигатор по Союзному государству и наша задача — рассказывать о том, что дает каждому жителю Беларуси и России этот интеграционный проект», — сказал Роман Гальперин.

Открытие телеканала прокомментировала директор медиакомпании Екатерина Абрамова. «Мы будем строить эфир, опираясь на реальные запросы наших зрителей. Мы будем руководствоваться принципом, который сформулировал Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко: в союзном строительстве Беларусь и Россия идут от жизни. Именно поэтому нашими героями станут не только официальные лица, но и космонавты, спортсмены, ученые, люди, пережившие войну. Те, чьи истории действительно трогают и объединяют. Союзное государство — это миллионы живых связей между людьми. Наша задача — показать союз не как проект, а как жизнь», — подчеркнула она.

Уже в первый день в эфире будет исторический показ, документальные фильмы, которыми поделились коллеги из Белтелерадиокомпании, телеканалов ОНТ, СТВ, «Мир», RT, российского общества «Знание», художественные картины. Ежедневно днем и вечером каждые два часа в эфир будут выходить новости, подкасты — большие классические интервью на 25 минут, по вечерам — фильмы и сериалы. В частности, для показа на «Союзном» большую подборку своих фильмов из золотой коллекции предоставит киностудия «Беларусьфильм».

«Мы подбираем фильмы, которые будут интересны зрителям в Беларуси и России. Кроме того, у нас будут живые новости», — добавил Роман Гальперин.

Медиакомпания создана в соответствии с постановлением Высшего государственного совета Союзного государства от 29 января 2024 года и постановлением Совета Министров Союзного государства от 5 ноября 2024 года «О реформировании СМИ Союзного государства».

Основная цель компании — формирование единого информационного пространства Союзного государства. В ее задачи входит производство и распространение телевизионных, интернет- и печатных материалов о жизни в Беларуси и России, освещение интеграционных процессов, совместной истории, культуры и технологий.